Trump difunde VIDEO y FOTOS de sospechoso de tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump difundió fotografías y un video del sospechoso de un tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el republicano aseguró que el sospechoso llevaba consigo múltiples armas antes de ser detenido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Revelan fotos del detenido por disparos en cena de corresponsales con Trump ı Foto: Especial

Un oficial recibió un disparo, pero estaba protegido por un buen chaleco antibalas. “Le dispararon desde muy cerca con un arma muy poderosa, y el chaleco hizo el trabajo”, dijo Trump.

Las imágenes publicadas por Trump muestran a un hombre corriendo a través de los detectores de metales y pasando a las autoridades, que reaccionan de inmediato y le apuntan con sus armas. Luego, los oficiales se abalanzan hacia el hombre fuera de la pantalla.

Además, en fotografías compartidas en su plataforma Truth Social, se aprecia al sospechoso sometido en el suelo, bocabajo y con los brazos detrás de la espalda.

De acuerdo con Trump, el sospechoso es originario de California. En tanto, Associated Press reveló su nombre: Cole Tomas Allen, de 31 años.

“El hombre ha sido capturado. Van a ir a su apartamento [las autoridades]. Supongo que vive en California y es una persona enferma, muy enferma, y ​​no queremos que sucedan cosas como esta”, dijo Trump.

Sospechoso detenido tras incidente de tiroteo en Washington D. C. ı Foto: Truth Social, @realDonaldTrump

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cehr