Funcionarios de EU, incluido el presidente, posibles objetivos del ataque en Washington: Fiscalía

Al centro, Todd Blanche, fiscal General de Estados Unidos, en conferencia de prensa sobre el ataque en Washington.

El sujeto que abrió fuego la noche del sábado en la Cena de la Asociación de Corresponsales en Washington D.C. tenía como objetivo cualquier integrante del Gobierno de Estados Unidos, incluido el presidente Donald Trump, según el Departamento de Justicia.

Entrevistado en el programa Meet the Press de la cadena NBC, el fiscal General de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que las primeras investigaciones sobre el ataque ocurrido la noche del sábado en el hotel Washington Hilton apuntan a que el objetivo, probablemente, era cualquier persona que trabajara en el Gobierno.

Acting U.S. Attorney General Todd Blanche said investigators are still determining the motive of a suspected shooter, but “preliminary” findings indicate he may have been targeting administration officials, “likely” including the President.



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“Parece que, de hecho, se propuso atacar a personas que trabajan en el Gobierno, entre las que probablemente se encontraba el presidente. Creemos que sus objetivos eran responsables de la administración”, dijo Blanche al citado programa.

El fiscal estadounidense habría obtenido esta información mediante una confesión del sospechoso, aunque aún no se conocen más detalles de la misma.

Asimismo, Blanche aclaró que aún no se conocen motivaciones relacionadas con una desaprobación a las políticas del gobierno actual, por lo que aún no es posible asegurar que Trump haya sido el objetivo principal del ataque.

🇺🇸 | URGENTE: Se escuchan disparos en la Casa Blanca mientras Trump y la Primera Dama son evacuados. pic.twitter.com/a5pEixbmhL — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 26, 2026

Las investigaciones siguen en curso y se espera que, en próximos días, el Gobierno estadounidense brinde más información al respecto.

Mientras tanto, el atacante, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, será procesado por agresión e intento de asesinato de un agente federal y uso de arma de fuego en un crimen de violencia.

Allen será presentado ante un tribunal federal el lunes, y la investigación se centrará en cómo logró introducir armas a un recinto altamente vigilado.

Aspecto de la Cena de Corresponsales, donde ocurrió el tiroteo. ı Foto: AP

El sábado, alrededor de las 20:30 horas (EDT), el sospechoso, desde un control de seguridad del hotel, logró disparar con una escopeta contra los presentes en la cena en el Washington Hilton. Se estima que se realizaron entre cinco y ocho disparos durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el punto de control. Allen también portaba una pistola y varios cuchillos.

El ataque alcanzó a un agente del Servicio Secreto, quien sobrevivió tras ser hospitalizado. El presidente, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, fueron evacuados. Mientras que el vicepresidente, JD Vance y otros integrantes del gabinete fueron escoltados a un lugar seguro.

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