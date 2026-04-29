‘Un poco de tregua’: Trump y Putin abordan posible alto al fuego en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que discutieron la posibilidad de impulsar un alto al fuego en la guerra en Ucrania, de acuerdo con medios internacionales.

Según el mandatario estadounidense planteó durante la conversación la idea de “un poco de tregua”, como una vía inicial para disminuir las hostilidades. Trump aseguró que Putin estaría dispuesto a considerar la propuesta, aunque sin asumir compromisos concretos.

President Trump on his conversation with President Putin: "I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran... and we had a very good conversation. I think we're going to come up with a solution relatively quickly—I hope." pic.twitter.com/h1QLe5dHdE — Breaking911 (@Breaking911) April 29, 2026

Sin acuerdos ni ruta definida

La conversación, que habría tenido una duración cercana a los 90 minutos, fue descrita como “positiva” por el propio Trump. No obstante, hasta el momento no existe un acuerdo formal ni una hoja de ruta clara para implementar un eventual cese al fuego.

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El conflicto en Ucrania continúa activo en distintos frentes, mientras persisten diferencias clave entre Moscú y Kiev sobre las condiciones necesarias para avanzar hacia una negociación de paz.

De acuerdo con los reportes, durante la llamada también se abordaron temas relacionados con Irán y su programa nuclear. Putin habría ofrecido colaboración en este ámbito, aunque Trump habría señalado que su prioridad es atender primero el conflicto en Europa del Este.

Este cruce de temas refleja la interconexión de los principales focos de tensión internacional y el peso estratégico de las relaciones entre ambas potencias.

En meses recientes, Rusia ha planteado pausas temporales en los combates, incluidas treguas en fechas simbólicas. Sin embargo, estos intentos no han derivado en acuerdos sostenibles, ya que ambas partes se acusan mutuamente de incumplimientos.

Aunque el contacto entre Trump y Putin confirma la reactivación del canal directo entre ambos líderes, analistas coinciden en que los obstáculos de fondo —territorio, seguridad y condiciones políticas— siguen sin resolverse.

Por ahora, la propuesta de “un poco de tregua” se mantiene como un planteamiento preliminar, sin indicios claros de que pueda traducirse en una disminución inmediata de la violencia en Ucrania.

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MSL