Estas son las FOTOS filtradas que Cole Thomas Allen tomó antes del ataque a Donald Trump

Este 25 de abril se registró un ataque en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando se estaba realizando la cena de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt Donald Trump es el presidente estadounidense que ha enfrentado más intentos de ataque, pues este es el tercer ataque que se registra en su contra en dos años.

Por su parte, Donald Trump precisó por medio de la red social Truth que este ataque “nunca habría ocurrido con el Salón de Baile Militarmente Alto Secreto que actualmente se está construyendo en la Casa Blanca.”

Fotos de Cole Thomas

El atacante de Donald Trump fue identificado como Cole Thomas Allen, un hombre de 31 años de edad que actualmente enfrenta cargos por transportar un arma de fuego y municiones para intentar asesinar al presidente estadounidense.

Cole Thomas Allen residía con sus padres en la ciudad de Torrance, un suburbio costero de Los Ángeles desde el que se trasladó por tres días en autobús y tren hacia Washington, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En días recientes se filtraron nuevas fotografías de Cole Thomas, en las que aparece con una corbata roja y ropa negra, y se puede apreciar que porta algunas de las armas que fueron incautadas durante su detención.

Nuevas fotos de Cole Thomas ı Foto: Especial

De acuerdo con medios estadounidenses, Cole Thomas Allen tomó una fotografía con su celular alrededor de las 20:03 horas frente al espejo ubicado en su haitación del hotel.

En la fotografía se puede observar que Allen portaba una bolsa presuntamente llena de municiones, una funda de hombro, un cuchillo envainado y alicates; armas que fueron decomisadas por las autoridades.

Presuntamente Cole Thomas irrumpió en la zona restringida que se encontraba cerca del lugar en el que se realizó la cena de corresponsables de la Casa Blanca que se llevó a cabo en Washington.

Nuevas fotos de Cole Thomas ı Foto: Especial

En cuanto se escucharon las detonaciones de armas de fuego los asistentes de la cena se comenzaron a mostrar llenos de pánico, e incluso en videos se puede observar el momento en el que sacan escoltado a Donald Trump del lugar.

Las autoridades estadounidenses señalaron que el tirador planeó el ataque, pues presuntamente incluso redactó y programó un correo electrónico en el que expresaba las razones por las que realizó el intento de ataque.

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