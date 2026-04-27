Cole Tomas Allen es acusado de intentar asesinar al Presidente Donald Trump

Agentes del Servicio Secreto evacuaron a Donald Trump durante cena de prensa de la Casa Blanca el sábado pasado.

Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, fue acusado de tres cargos durante su primera comparecencia ante el tribunal en Washington D.C., entre ellos de intentar asesinar al Presidente Donald Trump.

Los otros dos cargos son transportar de un arma de fuego y municiones con la intención de cometer un delito grave y disparo de un arma de fuego durante un delito violento.

El señalado Cole Tomas Allen tiene 31 años y residente de Torrance, California.

Cole Tomas Allen vistió un traje azul de prisión en su primera comparecencia ante el tribunal federal de Washington, dos días después de que las autoridades anunciaran que habían frustrado un ataque durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, una reunión anual de gala de periodistas y políticos.

Cole Tomas Allen aún no ha respondido a las acusaciones. Sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por alguaciles estadounidenses, Allen dijo que respondería a todas las preguntas con sinceridad y que tenía una maestría en informática.

El juez federal Matthew Sharbaugh ordenó la detención de Cole Tomas Allen mientras el caso avanza. Sharbaugh programó otra audiencia para el jueves.

Cole Tomas Allen dejó un manifiesto con sus familiares en el que se autodenominaba el “Asesino Federal Amistoso” y en el que hablaba de sus planes para atacar a altos funcionarios de la administración Trump, que estaban presentes en el salón de baile del hotel. Blanche dijo que probablemente entre sus objetivos se encontraba el propio Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió el lunes el ataque del sábado por la noche como el tercer intento de asesinato importante contra Trump, después de dos intentos contra su vida en 2024.

Comparó la retórica del manifiesto con las críticas que Trump recibe de sus oponentes políticos.

“Gran parte del manifiesto del aspirante a asesino es indistinguible de las palabras que escuchamos a diario de tanta gente”, dijo Leavitt. “Todo el Partido Demócrata ha intentado convencer a los votantes de todo el país de que Donald Trump representa una amenaza existencial para la democracia, que es un fascista”.

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FGR