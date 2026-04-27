Washington condiciona el diálogo con Teherán

Gente protesta contra la guerra de EU e Israel contra Irán en Teherán, el 21 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que Irán puede reactivar el diálogo si acepta condiciones concretas, centradas en impedir el desarrollo de armas nucleares. Durante una entrevista con Fox News, el magnate reiteró que su gobierno no tiene prisa por alcanzar un acuerdo y defendió la estrategia de “presión máxima”, al considerar que ha debilitado la economía iraní y limitado su capacidad operativa.

El republicano sostuvo que los canales de comunicación siguen disponibles, incluso a través de intermediarios como Pakistán, pero dejó claro que cualquier acercamiento dependerá de que Teherán acepte renunciar a su programa nuclear con fines militares. “Si quieren hablar, pueden venir o llamarnos”, afirmó, al insistir en que la exigencia es clara y no negociable.

El Dato: EL MANDATARIO estadounidense, Donald Trump, afirmó que, si bien Pekín podría “ayudar mucho más” en el conflicto con Irán, no está “demasiado decepcionado”.

Donald Trump también lanzó críticas contra los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no brindar el respaldo necesario frente a Irán, pese a los recursos que Washington destina a la seguridad del continente. Recalcó que impedir que Teherán obtenga armamento atómico es fundamental para evitar riesgos a nivel global, así como amenazas directas a Israel, Europa y Estados Unidos.

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Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, intensificó sus esfuerzos diplomáticos mediante encuentros con países mediadores. Tras reunirse con autoridades en Pakistán, viajó a Omán, donde abordó con el sultán Haitham bin Tariq al-Said temas de seguridad regional, particularmente en el estrecho de Ormuz. Luego regresó a Islamabad rumbo a Rusia, donde tiene previsto reunirse con el presidente Vladimir Putin en San Petersburgo.

4 millones de barriles de petróleo iraní cruzaron el bloqueo de EU

Según reportes de medios iraníes, las conversaciones incluyen propuestas sobre un nuevo marco legal en el estrecho, así como demandas relacionadas con compensaciones, garantías frente a nuevas acciones militares y el levantamiento del bloqueo naval. Estas gestiones, de acuerdo con las mismas fuentes, no están vinculadas directamente con el programa nuclear.

El conflicto, que comenzó tras los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, se mantiene sin una solución definitiva pese a un alto al fuego parcial. La confrontación ha dejado miles de víctimas, además de generar efectos económicos globales, como el aumento en los precios del petróleo y presiones inflacionarias.

Asimismo, Irán continúa con la exportación de crudo en niveles relevantes. Firmas de análisis reportan envíos cercanos a 1.7 millones de barriles diarios en abril, con el estrecho de Ormuz como una vía estratégica que concentra la mayor parte de sus ventas externas.

Además, la tensión también se refleja en el sur del Líbano, donde Israel ordenó nuevas evacuaciones a siete ciudades más allá de la “zona de amortiguación” que ocupó antes del cese al fuego que no ha logrado detener por completo las hostilidades tras ataques que dejaron al menos 14 muertos y decenas de heridos. El gobierno israelí acusa a Hezbolá de violar el alto al fuego, mientras que el grupo político-militar respaldado por Irán sostiene que mantendrá sus operaciones ante lo que considera los incumplimientos.