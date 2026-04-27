Yucatán busca encantar con su lado menos conocido

Yucatán es, sin dudarlo, uno de los estados más representativos de México que guarda una belleza poco conocida, más allá de los íconos turísticos que posicionan al estado del sureste como un destino de talla internacional. Hoy, la entidad busca poner en el mapa nuevas experiencias, comunidades y rincones que revelen una cara distinta.

En entrevista con La Razón, Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán, afirmó que el estado guarda todavía muchos atractivos poco conocidos, por lo que el objetivo de la delegación representativa es que en estos 50 años del Tianguis Turístico, se realice un gran despliegue, con un pabellón de 45 espacios en el que convergerán empresarios, asociaciones y proyectos que reflejan la diversidad de su oferta turística.

11 por ciento de crecimiento en turistas con pernocta tuvo en 2025

“Guardamos todavía muchos atractivos que son poco conocidos, incluso por quienes lo han visitado de manera frecuente, porque si bien la comida yucateca es reconocida y muy valorada, al ser una comida deliciosa tiene una gran diversidad, que muchos no alcanzan a conocer los platillos típicos, porque conocen más bien los tradicionales”, destacó.

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Desde experiencias de romance hasta turismo comunitario, el estado apuesta por mostrar que su potencial va mucho más allá de los destinos tradicionales. De hecho, uno de los ejes que más fuerza ha cobrado en los últimos años es el conocido como turismo comunitario.

Cenote Suytún, uno de los más famosos del estado. ı Foto: Especial

Aunque hoy es una tendencia que se puso sobre la mesa en el Tianguis Turístico del año pasado, para la entidad no es un concepto nuevo, ya que ha desarrollado este modelo que permite a los visitantes convivir directamente con comunidades mayas, conocer sus tradiciones, su gastronomía y su vida cotidiana.

Actualmente, el estado cuenta con más de 80 iniciativas de este tipo, varias de ellas ya certificadas. “Es una forma de turismo que se ha consolidado con el tiempo y que es muy valorada, especialmente por el visitante europeo”, afirmó Darío Flota, al asegurar que ejemplo de ello es la comunidad de Yaxuná, donde una cooperativa de mujeres ofrece experiencias que combinan bordado, cocina tradicional y convivencia local, una propuesta que será reconocida a nivel nacional por su innovación.

Convento de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán. ı Foto: Especial

A la par, Yucatán también ha fortalecido su posicionamiento en otros segmentos. La Hacienda Cenotes San Ignacio, por ejemplo, será premiada por su propuesta enfocada al turismo de romance, mientras que diversos destinos del estado han sido nominados en certámenes especializados, principalmente en la categoría de Pueblos Mágicos.

En 2025, Yucatán registró 2.67 millones de turistas con pernocta, superando los 2.4 millones reportados en años previos. A esto se suma el flujo constante de visitantes a zonas emblemáticas como Chichén Itzá, que por sí sola recibió cerca de 2.5 millones de personas, muchas de ellas provenientes de Quintana Roo.

Izamal, ciudad colonial que se erigió sobre vestigios. ı Foto: Especial

El turismo de cruceros también ha ganado terreno. El puerto de Progreso recibió cerca de 470 mil pasajeros el año pasado, y se prevé que la cifra alcance el medio millón en el corto plazo, impulsada por proyectos de ampliación que permitirán recibir embarcaciones de mayor tamaño.

El secretario explicó que detrás de estos resultados la estrategia fue simple y enfocada en diversificar mercados y fortalecer la conectividad; ejemplo de ello, es que 60 por ciento de los visitantes son nacionales y 40 por ciento internacionales, con Estados Unidos como principal emisor, seguido por Canadá y Europa.

La Iglesia de Espita fue construida a principios del siglo XII. ı Foto: Especial

El funcionario aseguró que para atender esta demanda, el estado ha ampliado sus rutas aéreas, incluyendo nuevas conexiones desde Canadá y ciudades estadounidenses como Los Ángeles, que se sumarán en los próximos meses. Sobre los desafíos a los que se enfrenta la industria, refirió que el incremento en los costos del combustible y la apreciación del peso frente al dólar podrían encarecer los viajes hacia México, lo que obligará a los destinos a ser más competitivos. Sin embargo, Yucatán apuesta a que su oferta diferenciada —basada en cultura viva, seguridad y experiencias auténticas— seguirá siendo un factor determinante.

500 mil pasajeros de crucero es la meta cercana para puerto Progreso

Mencionó que para muchos visitantes, el mayor valor del estado no está sólo en sus paisajes y zonas arqueológicas, sino en la posibilidad de descubrir un lugar donde la cultura maya sigue viva, las comunidades abren sus puertas y donde aún quedan historias por conocer.