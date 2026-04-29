Noboa acusa a presidente de Colombia de impulsar incursión de guerrilleros en Ecuador; Petro invita a reunión.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, acusó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

”Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro”, escribió Daniel Noboa en la red social X.

Además, el presidente ecuatoriano aseguró que va a defender las fronteras de su país y a su gente.

Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro.



Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población.



Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) April 29, 2026

Por último, pidió a Gustavo Petro que se dedique a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos.

En tanto, el presidente de Colombia hizo un llamado a Daniel Noboa para concretar una reunión en la frontera que comparten ambos países, para abordar la construcción de la paz.

“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", manifestó Gustavo Petro.

Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras. https://t.co/AHHUPNgqfl — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 29, 2026

La acusación del mandatario ecuatoriano alimentó las tensiones que mantiene ambos países, después de que se iniciara una guerra comercial, con la imposición de aranceles de hasta 100 por ciento.

Ecuador acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para detener el tráfico de cocaína a puertos ecuatorianos, lo cual ha provocado, según Noboa, el alza en los índices de violencia en su país.

Entre los grupos señalados por Ecuador de enviar drogas son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente Oliver Sinisterra y los Comandos de la Frontera

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JVR