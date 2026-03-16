Gustavo Petro acusa bombardeo a Colombia desde Ecuador: ‘no son los grupos armados’

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, denunció este lunes que se han registrado bombardeos desde el país vecino Ecuador, y, según sus sospechas, “no son los grupos armados”.

Durante una reunión con su gabinete, el mandatario colombiano señaló que recientemente se han registrado “muchos estallidos”, así como la aparición una bomba activa en la frontera con Ecuador presuntamente lanzada desde una aeronave.

“ Han aparecido bombas, una bomba, bomba tirada desde avión. Se va a investigar bien, los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigarla bien, de que están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados”, alertó durante su Consejo de Ministros.

Petro afirmó que se realiza una “investigación técnica” sobre el artefacto explosivo para, posteriormente, “tomar las decisiones del caso”.

No obstante, reveló que durante su conversación telefónica del pasado 12 de marzo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, lo puso al tanto de los estallidos y le solicitó llamar la atención al presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, para evitar una guerra con Colombia.

“Hay una cosa extraña, que yo le pedí a Trump, actúe, llame al presidente de Ecuador, porque nosotros no queremos ir a una guerra", dijo, aunque advirtió que “la soberanía nacional se respeta” .

Asimismo, aseguró que existen pruebas sobre los estallidos, específicamente una grabación que, explicó, “llegó” al gobierno colombiano y que prevé hacer pública en algún momento.

“Me enorgullezco de haber sacado a Colombia del peligro de misiles, que están cayendo por todo el mundo ahora. Es una época de misiles, una muerte a la humanidad, amenaza tras amenaza. Logramos sacar a Colombia. Ya estaban cayendo donde el vecino, pero tampoco tenemos por qué ser bombardeados con armas menores, desde el punto de vista de un misil", añadió Petro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr