¿Quiénes son los padres de Kevin González, el joven que falleció de cáncer?

Este 10 de mayo se dio a conocer que un joven de 18 años de edad que padecía cáncer terminal falleció luego de poder reunirse con sus padres nuevamente, quienes habían sido detenidos en un centro de inmigrantes por autoridades de ICE.

Los padres de Kevin Gonzáles habían sido detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando intentaron cruzar a Estados Unidos para poder reunirse con su hijo, quien tenía un diagnóstico de cáncer terminal.

El video de la reunión entre Kevin y sus padres comenzó a viralizarse rápidamente en redes sociales, pues la historia del joven tocó el corazón de todos, principalmente el de las personas que también se han visto afectadas con las políticas migratorias estadounidenses.

Tras haber transcurrido cinco meses desde su diagnóstico de cáncer de colon en etapa cuatro, los padres de Kevin tuvieron que transportarse por 16 horas desde Hermosillo, Sonora, hasta Durango para poder reunirse con él.

Kevin González logró reunirse con sus padres antes de fallecer por cáncer de colon ı Foto: Redes Sociales

La reunión de Kevin con sus padres antes de su muerte

El sábado 9 de mayo Kevin y sus padres; Isidro González Avilés y Norma Anabel Ramírez Amaya habrían logrado reunirse con el joven de 18 años de edad, luego de que fueran liberados por el Departamento de Seguridad Nacional.

La reunión entre Kevin González y sus padres antes de su muerte fue resultado de que una coalición; en la que participó la congresista Delia C. Ramírez, quien emitió su postura para que se lograra la liberación de los padres de Kevin.

On Saturday, Kevin González, an 18-year-old American diagnosed with stage 4 colon cancer, reunited with his parents in Mexico on Saturday after they were detained and deported while trying to return to the U.S. to see him.



The teen died on Sunday. pic.twitter.com/tDBMVgwt2Q — KWCH 12 News (@KWCH12) May 11, 2026

Esta medida se tomó con la finalidad de que Kevin y sus padres pudieran afrontar juntos la enfermedad del joven de nacionalidad estadounidense, pues “la única manera de que nuestras familias estén seguras y protegidas es poniendo fin a todas las detenciones, aboliendo el ICE y desmantelando el DHS”, de acuerdo con Ramírez.

Por su parte, el congresista de Chicago Chuy García emitió un mensaje hacia los padres de Kevin González: “Me entristece profundamente y me duele el corazón enterarme del fallecimiento de Kevin González. Sus padres pudieron reunirse con él en Durango, pero deberían haber tenido más tiempo juntos” escribió en sus redes sociales.

Kevin’s dying wish is to reunite with his parents one last time. Still, this administration denied his parents a humanitarian visa and put his family through the pain, stress, and fear of separation.⁰ ⁰I am proud to be part of a coalition that fought to secure the release and… pic.twitter.com/Chr9NsjDSQ — Congresswoman Delia C. Ramirez (@repdeliaramirez) May 7, 2026

Kevin habría acudido a Chicago en enero para realizarse un chequeo por problemas estomacales persistentes que padecía, y durante este proceso fue diagnosticado con cáncer de colon que se extendió a su estómago y pulmones.

Debido al diagnóstico de cáncer en etapa cuatro, los médicos indicaron que el tratamiento para Kevin no era viable, por lo que fue sometido a cuidados paliativos antes de que se registrara su muerte.

Ante este diagnóstico, los padres de Kevin intentaron regresar a Estados Unidos para poder ver a su hijo en Chicago; sin embargo, estos fueron detenidos por agentes de ICE y permanecieron en un centro de detención de inmigrantes en Arizona.

Kevin González viajó a Durango con a casa de su abuela, desde donde realizó una petición pública para poder reunirse con sus padres por última vez antes de perder la vida.

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