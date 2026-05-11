¿Quién es Faustino Oro, el Gran Maestro de ajedrez que ganó el título a sus 12 años?

El ajedrez es un deporte (sí, un deporte) que sigue atrayendo a miles de personas alrededor del mundo, de todas las edades: jóvenes, adultos, hombres y mujeres. A causa de esto, se rompió un récord inaudito en el mundo del ajedrez: Faustino Oro se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

El 10 de mayo, el argentino hizo historia al convertirse oficialmente en Gran Maestro a sus 12 años, con seis meses y 26 días, lo que lo convirtió en la segunda persona más joven en lograrlo en la historia del ajedrez.

🇦🇷 12-year-old Faustino Oro has officially secured his third and final Grandmaster (GM) norm at the Sardinia World Chess Festival in Italy. By achieving this and maintaining a 2500+ FIDE rating, he becomes one of the youngest Grandmasters in chess history.#FaustinoOro #Chess pic.twitter.com/b7Mx6ALHA8 — International Chess Federation (@FIDE_chess) May 10, 2026

De esta forma, Faustino Oro, ahora llamado el “Messi del ajedrez”, se convirtió en un ejemplo a seguir para nuevos y viejos jugadores de este deporte. Te contamos más de este prodigio y su trayectoria.

¿Quién es Faustino Oro, segundo Gran Maestro de ajedrez más joven de la historia?

Faustino Oro, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 2013, es un ajedrecista que ha dejado boquiabierto al mundo internacional de este deporte por sus logros tan tempranos.

FAUSTINO ORO SE CONVIRTIÓ EN EL SEGUNDO GRAN MAESTRO MÁS JOVEN DE LA HISTORIA



A los 12 años, seis meses y 26 días, lo logró en el Festival de Cerdeña luego de vencer al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y seguir invicto con seis puntos en ocho ruedas.



Ni aún… pic.twitter.com/i6KrCleUPT — Clarín (@clarincom) May 9, 2026

A los seis años, en 2020, en plena pandemia, Faustino aprendió a mover las piezas de ajedrez de forma autodidacta, con lo cual descubrió una pasión, que posteriormente lo llevó a tomar clases con profesionales.

Sus padres, Alejandro y Romina, tomaron la decisión radical de dejar sus empleos y su vida en Argentina a finales de 2023 para mudarse a Badalona, España.

Lo hicieron para que Faustino pudiera competir en el circuito europeo sin los extenuantes viajes transatlánticos y para que tuviera mejores oportunidades de patrocinio.

🚨FAUSTINO ORO PIERDE EN LA ÚLTIMA RONDA PERO LOGRA EL TÍTULO DE GRAN MAESTRO🚨



Tras convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, Faustino debió enfrentar al mejor jugador del torneo (y de negras), y pese a jugar una apertura extraordinaria, un fallo táctico hizo que… pic.twitter.com/dzmDKsefmM — Pablo Gowezniansky (@AjedrezdPrimera) May 10, 2026

A partir de ahí, Faustino Oro comenzó a recolectar hitos en su carrera. Uno de ellos fue en marzo de 2024, a sus 10 años de edad, cuando derrotó a Magnus Carlsen en una partida ultrarrápida de un minuto.

Ese mismo año recibió el título de Maestro Internacional (IM), siendo la persona más joven en la historia en hacerlo, tras superar la barrera de los 2500 puntos de ELO.

Faustino estudia ajedrez entre 6 y 8 horas diarias. Para poder cumplir con este ritmo, cursa sus estudios escolares de manera remota, lo que le permite viajar por todo el mundo para disputar torneos.

Ahora, en 2026, Faustino Oro aseguró el reconocimiento de Gran Maestro tras vencer al polaco Bartlomiej Niedbala en la octava ronda del torneo en Cerdeña.

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