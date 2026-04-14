¿Quién es Mijaíl Tal, ‘El Mago de Riga’, el ícono del ajedrez?

Mijaíl Nejémievich Tal fue un ajedrecista soviético que se posicionó como el octavo campeón mundial de ajedrez; nació el 9 de noviembre de 1936 en Letonia, y falleció en Moscú, Rusia, el 28 de junio de 1992.

Mijaíl Tal fue campeón de ajedrez en Letonia en 1954, campeón de la semifinal de la Unión Soviética en 1956, campeón absoluto de la URSS en 1957 y 1958, y campeón mundial de ajedrez de 1960 a 1961.

Con la victoria mundial también se vinieron problemas de salud renales, por lo que el campeón mundial tuvo que someterse a una cirugía, y luego de esto, fue derrotado en la revancha contra Botvinnik en 1961.

Sin embargo, el también conocido como “El Mago de Riga” continuó acumulando premios en el campeonato de la Unión Soviética; en donde de 1973 a 1974 permaneció invicto en 86 partidas consecutivas.

Mijaíl Tal ı Foto: Especial

En 1988 Mijaíl Tal ganó su último reconocimiento notable durante el Campeonato Mundial de Blitz, en el que participaron 32 jugadores; en el que también venció a Artur Jussupow, Alexander Chernin, y Rafael Vaganian.

En 1991 obtuvo su penúltimo reconocimiento durante el Torneo Memorial Najdorf que se realizó en Buenos Aires, Argentina, y en 1992 participó en el torneo de ajedrez relámpago de Moscú.

Un mes antes de fallecer, la leyenda del ajedrez participó en el torneo de blitz y venció a Garri Kaspárov, y pese a que únicamente logró obtener un campeonato mundial, este jugador y su personalidad son muy recordados en el mundo del ajedrez.

Mijaíl Tal ı Foto: Especial

Debido a los padecimientos físicos que arrastró durante años por sus malos hábitos con las bebidas alcohólicas y el tabaco, el ajedrecista se tuvo que someter a tratamientos durante toda su vida, lo que incluso derivó en que se hiciera adicto a la morfina.

Mijaíl Tal escribió el libro “Tal’s Winning Chess Combinations: The Secrets of Winning Chess Combinations” (Combinaciones ganadoras de ajedrez de Tal) en el que de acuerdo con las personas que han realizado una reseña de este, es un clásico para quienes están interesados en conocer combinaciones.

Asimismo, señalan que este libro contiene elementos temáticos que son más que la simple memorización de movimientos, por lo que se puede crear una complejidad para incluso poder forzar a tu oponente a cometer errores.

Mijaíl Tal ı Foto: Especial

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