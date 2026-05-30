‘Manhattanhenge’: Miles se reúnen en Nueva York para apreciar curiosa puesta de sol entre edificios | VIDEO

"Manhattanhenge", puesta de sol en medio de edificios, reúne dos veces al año a miles de neoyorquinos.

Miles de neoyorquinos y turistas se reunieron el viernes en la calle West 42, en el distrito de Manhattan, para apreciar el curioso fenómeno del “Manhattanhenge”, el cual ocurre solo dos veces al año y consiste en una puesta de sol enmarcada entre los altos edificios de la Gran Manzana.

De acuerdo con medios internacionales, poco después de las 20:00 horas (local), decenas de personas, que de a poco se convirtieron en miles, se reunieron en la calle West 42, la Calle 14 y otras aledañas para apreciar el fenómeno.

🇺🇸 | Multitudes se reunieron en la calle West 42 en Nueva York para presenciar el fenómeno "Manhattanhenge" — cuando el sol se pone en alineación con la cuadrícula de calles de la ciudad. pic.twitter.com/jTJv2dskgM — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 30, 2026

Incluso, según los reportes, los vehículos detuvieron su paso momentáneamente para apreciar la curiosa postal en donde el sol se ubica en medio de dos de los imponentes edificios de Nueva York, conocido en español como “solsticio de Manhattan” o, en inglés, “Manhattanhenge”.

Usuarios de redes sociales, medios internacionales y algunas personalidades compartieron los videos que grabaron de este fenómeno.

Twice a year, something magical happens in Manhattan, New York City. It happened today.



For a few minutes, the setting sun aligns perfectly with the city’s street grid, turning the avenues into glowing corridors of gold.



New Yorkers call it Manhattanhenge.



It is one of those… pic.twitter.com/vBQw26LePG — Sunny Elem (@ElemSunny) May 30, 2026

Un testigo dijo al medio Quadratin Hispano que es “una gran suerte” y un “gran privilegio” haber estado en Nueva York el mismo día del fenómeno.

“A veces vemos cómo la naturaleza se sincroniza consigo misma, pero aquí tenemos un evento donde la naturaleza y los seres humanos se sincronizan, porque esta ciudad fue construida por personas y el sol va a ubicarse exactamente entre los edificios”, agregó el testigo, de nombre Itamar Belliachi, a Quadratin Hispano.

¿Qué es el ‘Manhattanhenge’ y por qué ocurre?

Se conoce como “solsticio de Manhattan” o “Manhattanhenge” al fenómeno por el cual el sol, al momento del atardecer, se alinea de manera perfecta con la cuadrícula de calles que corren de este a oeste en el diseño urbano de la isla de Manhattan.

El fenómeno es posible debido a que las calles de Manhattan fueron diseñadas casi completamente como una cuadricula regular, lo que favorece que, en algún momento del año, el sol se alinee casi perfectamente en medio de sus edificios.

Manhattanhenge on 42nd Street, Times Square in New York City

Summer 2026 Dates



May 28 at 8:14 PM ET: Half Sun on the Grid

May 29 at 8:13 PM ET: Full Sun on the Grid

July 11 at 8:20 PM ET: Full Sun on the Grid

July 12 at 8:21 PM ET: Half Sun on the Grid pic.twitter.com/SCzzEyU75q — Noel Y. Calingasan • NYC (@nyclovesnyc) May 17, 2026

El nombre fue acuñado popularmente por el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson en 2002, haciendo un juego de palabras entre Manhattan y Stonehenge (el monumento prehistórico en Inglaterra donde el sol se alinea con las piedras gigantes durante los solsticios).

¿Cuándo ocurre el ‘Manhattanhenge’ y dónde verlo?

El ‘Manhattanhenge’ ocurre dos veces al año:

A finales de mayo : (Suele ser alrededor del 29 y 30 de mayo, justo por estos días)

A mediados de julio: (Suele ocurrir entre el 11 y 13 de julio)

En cada uno de esos períodos de dos días, se ven dos fenómenos ligeramente distintos que los fotógrafos buscan con ansias:

Sol completo (Full Sun) : El disco solar entero se posa exactamente sobre el horizonte, justo entre los edificios

Medio sol (Half Sun): La mitad del sol se oculta bajo el horizonte, dejando la otra mitad visible en el centro exacto de la calle

Mientras que, por el trazado de la calles de Manhattan, hay algunos lugares en donde es mejor apreciarlo:

Calle 42 : Es la favorita absoluta porque encuadra perfectamente al emblemático Edificio Chrysler y pasa por Times Square

Calle 34 : Ideal porque tiene de fondo al Empire State Building

Calle 14 : Cerca de Union Square, ofrece una perspectiva muy limpia

Calle 23 y Calle 57: También son avenidas principales muy anchas donde el efecto visual es impecable

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