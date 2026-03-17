Fuerte incendio en Manhattan, Nueva York, provoca terror antes del desfile de San Patricio | VIDEO

Incendio en Manhattan, en Nueva York, provoca terror entre asistentes al desfile de San Patricio.

Un fuerte incendio en el techo de un edificio en Manhattan, Nueva York, provocó pánico entre los transeúntes, horas antes del inicio del concurrido desfile de San Patricio, si bien no se registran personas heridas o fallecidas.

Medios locales reportaron que, alrededor de las 08:00 horas (horario CDMX) de este martes, se registró un fuerte incendio en un edificio ubicado sobre la calle East 43rd, en Manhattan, cuyas causas se desconocen al momento.

En redes sociales, usuarios compartieron videos de la densa columna de humo que emerge del edificio, así como de la movilización de bomberos y equipos de seguridad al lugar para atender el siniestro.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY, por sus siglas en inglés) informó en sus redes sociales que acudió al lugar de los hechos para atender el incendio, si bien no dio más detalles del origen, causas ni alcance.

From midtown pic.twitter.com/mmSu99m3i6 — Not George Soros (@SryGeorgeSoros) March 17, 2026

Asimismo, el FDNY advirtió que, debido a labores de emergencia para contener el incendio, se preveían cierres viales en la zona cercana al edificio afectado.

Se esperan retrasos en el tráfico, cierres de calles, interrupciones en el transporte público y presencia de personal de emergencia cerca de East 43rd Street y Madison Avenue, en Manhattan. Utilice rutas alternas Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY)



Al cierre de esta nota, se desconoce si por estos hechos hay personas heridas o lesionadas, así como la posible causa del incendio.

.@FDNY Activity: Expect traffic delays, road closures, mass transit disruptions, & emergency personnel near East 43rd Street & Madison Avenue, Manhattan. Use alternate routes. — NYCEM - Notify NYC (@NotifyNYC) March 17, 2026

No obstante, el siniestro causó alarma entre los transeúntes, pues este martes se celebra en las calles de Manhattan el tradicional desfile de San Patricio, que reúne a miles de personas de la comunidad irlandesa en Nueva York.

Los participantes esperan que el incendio se sofoque antes del inicio del evento, para que su seguridad esté garantizada.

Incendio en Queens, el lunes, dejó cuatro muertos

El incendio en Manhattan ocurre un día después de un siniestro similar en Queens que dejó cuatro personas muertas.

Como lo informó el Departamento el lunes, el incendio ocurrió en una vivienda en College Point Boulevard, el cual provocó la muerte de cuatro de sus ocupantes, entre ellos una menor, y dejó dos bomberos heridos.

Just before 12:30 Monday afternoon, the FDNY responded to a 4-alarm fire at 44-49 College Point Boulevard in Queens. Tragically, four people lost their lives in this fire. Two other victims were transported to area hospitals in critical condition.



During operations, a… pic.twitter.com/mX6W0WnPoR — FDNY (@FDNY) March 16, 2026

El FDNY reconoció el trabajo de los más de 230 elementos que participaron para sofocar el incendio, pero calificó el día como uno “difícil y trágico” debido a las pérdidas.

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