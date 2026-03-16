Cancelan más de 4 mil 400 vuelos en EU por tormenta y cierre parcial de gobierno.

Más de 4 mil 400 vuelos han sido cancelados y otros 10 mil 400 se retrasaron en Estados Unidos, debido a la presencia de poderosas tormentas arrasaron la mitad este del país y un cierre parcial del gobierno, según datos del sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Las interrupciones llegaron en un momento ya complicado para los viajes aéreos, en parte porque el cierre que comenzó el 14 de febrero ha puesto a prueba el personal en algunos controles de seguridad.

Al mismo tiempo, los aeropuertos están llenos de viajeros y aficionados de las vacaciones de primavera que asisten a los partidos de March Madness, los torneos anuales de baloncesto universitario masculino y femenino de la NCAA.

Los retrasos y cancelaciones de vuelos se acumularon el lunes en algunos de los aeropuertos más grandes del país, incluidos los de Nueva York, Chicago y Atlanta.

El sistema de tormentas que arrojó abundantes nevadas en el Medio Oeste se dirigió hacia la Costa Este con potencial de fuertes vientos y tornados, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional el lunes.

Las tormentas también se están desarrollando justo cuando los controles de seguridad del aeropuerto se han pasado el fin de semana por su primer sueldo completo. El actual cierre parcial del gobierno afecta únicamente al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Administración de Seguridad en el Transporte.

Los demócratas en el Congreso han dicho que Seguridad Nacional no recibirá financiación hasta que se impongan nuevas restricciones a las operaciones federales de inmigración tras los tiroteos mortales de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis a principios de este año.

Es el tercer cierre en menos de un año que deja temporalmente a los trabajadores de la TSA sin salario. Una vez que el gobierno reabra, los empleados tendrán que esperar a los pagos retroactivos.

Algunos aeropuertos han informado de colas de seguridad más largas debido a la escasez de personal, ya que más trabajadores de la TSA aceptan un segundo empleo, no pueden permitirse gasolina para ir al trabajo o abandonan la profesión por completo. Seguridad Nacional ha informado que más de 300 agentes de la TSA han dimitido desde el inicio del cierre.

Con información de AP.

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JVR