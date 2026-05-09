Putin asegura que la guerra con Ucrania ‘se está acercando a su final’; no descarta reunión con Zelenski

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en un discurso desde Moscú.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la guerra con Ucrania se está “acercando a su final”, y remarcó que no descarta reunirse con su homólogo de este país, Volodímir Zelenski, pero solo si es para cerrar un acuerdo definitivo de paz.

En declaraciones recogidas por las agencias nacionales rusas como TASS, en el contexto de las conmemoraciones por el Día de la Victoria, el presidente ruso aseguró que la guerra con Ucrania, iniciada en 2022, está “llegando a su conclusión”, aunque reconoció que la situación “sigue siendo muy seria”.

Por otro lado, destacó que está dispuesto a reunirse con Zelenski en un tercer país, siempre y cuando sea para abordar un acuerdo de paz “diseñado con una perspectiva histórica de largo plazo”.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, encabeza desfile militar por Día de la Victoria. ı Foto: Reuters

En el mismo sentido, Putin se refirió al origen del conflicto con Ucrania, y responsabilizó nuevamente al “ala globalista de las élites occidentales” por haberlo provocado con el intento de integración de Ucrania a la Unión Europea y la Organización Nacional del Atlántico Norte (OTAN).

No obstante, Putin aseguró que, pese a que los líderes occidentales utilizan a Ucrania “para hacer la guerra” y “destruir la estabilidad rusa en unos meses”, no lo han logrado.

Vladimir Putin da un discurso al término del desfile por el Día de la Victoria, en Moscú. ı Foto: Reuters

“Ellos son quienes libran la guerra contra nosotros con las manos de los ucranianos. Esperaban aplastar a Rusia y destruir su estatalidad en unos meses, pero fracasaron”, dijo Putin a la agencia TASS.

Ucrania no ha presentado propuestas para intercambio de prisioneros, asegura

Sobre la tregua de tres días propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Putin aseguró que Rusia la aceptó desde un inicio.

No obstante, sobre el intercambio de prisioneros que acompañó la tregua, el mandatario ruso aseguró que Ucrania no le ha presentado ninguna propuesta al respecto.

Aspecto del desfile por el Día de la Victoria, en Moscú, Rusia. ı Foto: Reuters

Al respecto, aseguró que Moscú había propuesto previamente un canje de “500 por 500” prisioneros, pero aseguró que Kiev respondió primero con reservas y después rechazó el intercambio.

Según Trump, ambas partes habían acordado un intercambio de mil por mil, del cual, al cierre de esta nota, no se ha brindado más información.

Responde a críticas por “limitado” desfile por Día de la Victoria

Ante las críticas de que el desfile por el Día de la Victoria de este 9 de mayo en Rusia fue limitado y escaso en comparación con años pasados, Putin aseguró que esto respondió a una necesidad de resguardar el armamento militar por motivos de seguridad y para concentrar los recursos en la “derrota final del enemigo”.

Finalmente, Vladimir Putin elogió a los líderes extranjeros que asistieron a las celebraciones del Día de la Victoria en Moscú y aseguró que su presencia mostró “coraje personal”.

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