Violenta explosión del volcán Monte Dukono, en Indonesia, deja 3 exploradores muertos | VIDEO

El volcán Monte Dukono, en la isla de Halmahera, al noreste de Indonesia, hizo erupción el viernes 8 de mayo, lo que provocó una enorme columna de humo y ceniza, así como la muerte de tres exploradores.

Medios internacionales reportaron que el volcán erupcionó la mañana (local) de ese día, lo cual provocó una columna de ceniza y humo de hasta 10 kilómetros de altura, la cual quedó registrada en un video que circuló por redes sociales.

Muerte tres y rescatan a 17 por violenta erupción

Después de la violenta erupción, se dio a conocer que un grupo de excursionistas, el cual había escalado la montaña, se encontraba desaparecido. Ante el llamado, elementos de emergencia acudieron al lugar de los hechos.

🌋⚠️ La erupción del Monte Dukono, uno de los volcanes más activos de Indonesia, dejó al menos tres muertos y varios heridos tras sorprender a un grupo de excursionistas en la isla de Halmahera.



El volcán expulsó una columna de ceniza de hasta 10 kilómetros de altura 😨… pic.twitter.com/XgfEilS8a4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 9, 2026

Así, se logró el rescate de 17 excursionistas. No obstante, se encontró el cuerpo de otros tres, quienes, se presume, fallecieron a causa de la explosión.

Entre las víctimas se encontraban dos ciudadanos de Singapur, identificados como Heng Wen Qiang Timothy, de 30 años, y Shahin Muhrez bin Abdul Hamid, de 27 años; además de una excursionista indonesia identificada preliminarmente como Angel.

Los cuerpos o ubicaciones de las víctimas fueron detectados a entre 20 y 30 metros del borde del cráter principal, según las autoridades de ese país.

🔥Al menos 3 excursionistas perdieron la vida y otros 10 están desaparecidos debido a la erupción del volcán DUKONO en INDONESIA🔥 pic.twitter.com/G3TRkslLtU — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) May 9, 2026

Mientras que las labores de rescate fueron suspendidas temporalmente debido a las erupciones constantes y a las condiciones extremas del terreno. En las mismas participan más de 100 rescatistas, militares y policías, apoyados por drones técnicos para localizar a los excursionistas.

Mientras que, entre los 17 supervivientes rescatados, se encuentran nueve ciudadanos de Singapur y 10 indonesios. Algunos excursionistas lograron descender por sus propios medios, mientras otros fueron trasladados a hospitales cercanos con heridas de diversa gravedad.

Investigan negligencia al permitir ascenso de turistas

La policía indonesia investiga a la empresa turística que organizó la excursión por posible negligencia, debido a que el ascenso al Dukono estaba prohibido desde 2024 por la actividad volcánica.

Tourists Killed by Volcano After Defying Ban to Film 'Content': 'Oh My God, They Died!' pic.twitter.com/YmmyhVoMSt — New York Post (@nypost) May 8, 2026

Un guía turístico local señaló que las víctimas aparentemente tomaron una ruta “más rápida pero más peligrosa” para subir al volcán, aunque no se confirmó si era un sendero no autorizado.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos mantiene el nivel más alto de alerta para el Dukono y prohibió cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros alrededor del cráter.

Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo. Indonesia cuenta con más de 400 volcanes y al menos 129 permanecen activos.

En 2023, otra tragedia volcánica ocurrió en el Monte Marapi, donde murieron más de 20 excursionistas.

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