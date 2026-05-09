Avión de Frontier Airlines atropella y mata a peatón durante despegue en Denver, en EU | VIDEO

Avión de Frontier Airlines atropella a peatón en Aeropuerto Internacional de Denver; pierde la vida y otros 12 resultan heridos.

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón que cruzó ilegalmente la pista de despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, hechos por los cuales la víctima perdió la vida, además de que resultaron otros 12 pasajeros con heridas leves.

Medios internacionales reportaron que los hechos ocurrieron la noche del viernes 8 de mayo, cuando el vuelo 4345, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, reportó haber impactado a una persona que caminaba sobre la pista.

✈️⚠️ Un hombre murió tras ser atropellado por un avión de Frontier Airlines en el Aeropuerto Internacional de Denver, luego de ingresar al perímetro de seguridad y caminar sobre la pista.



El vuelo transportaba a 224 pasajeros y el despegue fue cancelado tras detectarse humo en… pic.twitter.com/Dmw9CfhKdn — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 9, 2026

El impacto provocó un breve incendio en uno de los motores del avión, por el cual se abortó el despegue y se detuvo el avance de la aeronave.

Pasajeros y tripulación evacuaron el avión mediante toboganes de emergencia debido a la presencia de humo dentro de la cabina. A bordo se encontraban 224 pasajeros y siete integrantes de la tripulación.

🇺🇸 | Un avión de Frontier Airlines atropella mortalmente a una persona en el Aeropuerto de Denver. Según informes, la víctima fue succionada por un motor durante la carrera de despegue, provocando un incendio y la evacuación de 231 ocupantes por toboganes.



🎙️ Piloto: "Torre,… pic.twitter.com/C4D1iui4WN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 9, 2026

Por estos hechos, 12 pasajeros resultaron con lesiones menores, y cinco de ellos fueron trasladados a hospitales locales.

Mientras que la pista 17L del aeropuerto fue cerrada mientras se realizaban las investigaciones y reabrió alrededor de las 11:00 horas (local) del sábado.

Investigan causas de incidente: peatón cruzó al área de despegue sin permiso

Mientras la víctima mortal de los hechos no ha sido identificada, autoridades del aeropuerto y de Estados Unidos investigan el origen del incidente, y cómo llegó un peatón al área de despegue.

Frontier Airlines A321neo (N646FR) left engine after Flight F94345 struck an individual on the active runway during takeoff from Denver (DEN) last night.



The flight to LAX was aborted after the strike caused a brief engine fire. Crew evacuated all 231 passengers and crew on the… pic.twitter.com/fZUL9klqnB — The Last Best Hope of Earth (@TheLastHopeUSA) May 9, 2026

Según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, el peatón habría violado la seguridad aeroportuaria al escalar la cerca perimetral y correr hacia la pista.

Autoridades del aeropuerto revisaron posteriormente la valla y aseguraron que la estructura permanecía intacta. Asimismo, no se cree que la víctima haya sido trabajadora del aeropuerto.

Por otro lado, en la investigación colaboran la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA, ídem).

NEW: The man who was struck by a Frontier Airlines jet preparing to take off from Denver International Airport had breached a perimeter fence just two minutes before being hit.



Video footage shows the chaotic moment when the plane's engine caught fire.



12 people onboard the… pic.twitter.com/zXMDjw7nwy — Collin Rugg (@CollinRugg) May 9, 2026

Difunden aterradores videos de momento en redes sociales

Además de las investigaciones oficiales, usuarios de redes sociales y medios internacionales compartieron videos del incidente.

Uno de ellos, captura el momento exacto en que el avión choca contra un obstáculo en la pista, lo que provoca un breve flamazo en el motor, que también quedó registrado en la grabación.

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