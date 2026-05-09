Avión de Frontier Airlines atropella y mata a peatón durante despegue en Denver, en EU | VIDEO

Un avión de Frontier Airlines atropelló a un peatón que cruzó ilegalmente la pista de despegue en el Aeropuerto Internacional de Denver, en Colorado, Estados Unidos, hechos por los cuales la víctima perdió la vida, además de que resultaron otros 12 pasajeros con heridas leves.
Medios internacionales reportaron que los hechos ocurrieron la noche del viernes 8 de mayo, cuando el vuelo 4345, con destino al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, reportó haber impactado a una persona que caminaba sobre la pista.
El impacto provocó un breve incendio en uno de los motores del avión, por el cual se abortó el despegue y se detuvo el avance de la aeronave.
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Pasajeros y tripulación evacuaron el avión mediante toboganes de emergencia debido a la presencia de humo dentro de la cabina. A bordo se encontraban 224 pasajeros y siete integrantes de la tripulación.
Por estos hechos, 12 pasajeros resultaron con lesiones menores, y cinco de ellos fueron trasladados a hospitales locales.
Mientras que la pista 17L del aeropuerto fue cerrada mientras se realizaban las investigaciones y reabrió alrededor de las 11:00 horas (local) del sábado.
Investigan causas de incidente: peatón cruzó al área de despegue sin permiso
Mientras la víctima mortal de los hechos no ha sido identificada, autoridades del aeropuerto y de Estados Unidos investigan el origen del incidente, y cómo llegó un peatón al área de despegue.
Según el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, el peatón habría violado la seguridad aeroportuaria al escalar la cerca perimetral y correr hacia la pista.
Autoridades del aeropuerto revisaron posteriormente la valla y aseguraron que la estructura permanecía intacta. Asimismo, no se cree que la víctima haya sido trabajadora del aeropuerto.
Por otro lado, en la investigación colaboran la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA, ídem).
Difunden aterradores videos de momento en redes sociales
Además de las investigaciones oficiales, usuarios de redes sociales y medios internacionales compartieron videos del incidente.
Uno de ellos, captura el momento exacto en que el avión choca contra un obstáculo en la pista, lo que provoca un breve flamazo en el motor, que también quedó registrado en la grabación.
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