AICM descarta amenaza de bomba tras reporte en Terminal 1

Pasajeros que llegan con sus maletas transitan por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Una presunta amenaza de bomba provocó la movilización de cuerpos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, luego de que se reportara un posible artefacto explosivo en una aeronave estacionada en la Terminal 1. Tras la revisión, autoridades descartaron cualquier riesgo.

De acuerdo con información difundida por el propio aeropuerto, la alerta fue notificada por la aerolínea Viva Aerobus y estuvo relacionada con la aeronave matrícula XA-VBM. El avión operaba el vuelo VB1029 procedente de Cancún y estaba programado para cubrir el vuelo VB1104 con destino a Mérida.

La aeronave se encontraba en la posición 13 de la Terminal 1 cuando se activaron los protocolos de seguridad. Personal de seguridad AVSEC del aeropuerto, junto con elementos de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, desplegaron un operativo especializado para atender la situación.

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Esta tarde se presentó un reporte de posible amenaza de bomba informado por la aerolínea Viva Aerobus, relacionado con la aeronave matrícula XA-VBM y los vuelos: VB1029 procedente de Cancún y VB 1104, con destino a Mérida, estacionada en la posición 13 de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) May 2, 2026

En particular, participaron integrantes del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes, en coordinación con la Comandancia General del AICM, realizaron una inspección detallada tanto de la aeronave como del equipaje.

Las autoridades aeroportuarias informaron que la revisión se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos y autorizados para este tipo de incidentes. Tras concluir las labores, se determinó que no existían indicios de la presencia de algún artefacto explosivo.

El incidente fue catalogado como una falsa alarma, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones de gravedad en las operaciones del aeropuerto. No obstante, este tipo de reportes obliga a activar medidas estrictas debido a los estándares internacionales de seguridad en la aviación civil.

La situación fue controlada en cuestión de tiempo y bajo supervisión de las autoridades competentes, lo que permitió descartar riesgos para pasajeros, tripulación y personal del aeropuerto.

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MSL