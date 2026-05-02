SHCP publica nuevos estímulos a la gasolina

PRECIOS de los combustibles mostrados en una gasolinera, en la CDMX, ayer

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó ajustes a estímulos fiscales para contener los precios de las gasolinas en territorio mexicano, correspondientes al periodo comprendido entre el 2 y 8 de mayo de este año.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el jueves 30 de abril, el estímulo al diésel muestra el mayo porcentaje sobre los combustibles automotrices, ya que estará cubierto en 60.76 por ciento, y la para la gasolina prémium, de 26.53 por ciento.

En cuanto a la regular, para la cual existe una Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, renovada el 11 de marzo, que dictamina en un tope de 24 pesos por litro la venta de este combustible, el estímulo será de 38.08 por ciento.

Con estos ajustes, para el diésel, el Gobierno cubrirá 4.4741 pesos, mientras los consumidores pagarán 2.8893 pesos; para el caso de la gasolina regular, el estímulo será de 2.5517 pesos, y el consumidor liquidará 4.1484, y para la gasolina prémium, el apoyo fiscal queda en 1.5012, y el consumidor pagará 4.1567 pesos por litro.