Trump anuncia 25% de arancel a autos de la UE

Derivado que la Unión Europea no cumple los acuerdos comerciales que mantienen con Estados Unidos, la próxima semana aumentarán los aranceles a vehículos y camiones que ingresen a territorio estadounidense, afirmó este viernes el presidente Donald Trump.

“Me complace anunciar que, dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos”, escribió el mandatario a través de su red social de Truth Social.

En la misma publicación especifica que el aumento al impuesto de exportación será de 25 por ciento, exceptuando aquellas unidades que sean manufacturadas en plantas estadounidenses.

El Dato: A mediados de 2025, EU y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo por el cual la UE aceptaba un arancel del 15 por ciento para la mayoría de productos europeos.

“El arancel se incrementará 25%. Se entiende y acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EE. UU., NO se aplicarán aranceles”, añadió el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin brindar más especificaciones sobre la aplicación en el incremento al arancel que previó para la próxima semana, Donald Trump compartió que la inversión estadounidense en plantas de fabricación de automóviles y camiones alcanzó una cantidad histórica de 100 mil millones de dólares, “estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos!”.

DESMIENTE. Por su parte, la Comisión Europea desmintió este viernes los señalamientos del presidente Donald Trump, sobre un presunto incumplimiento de la Unión Europea del pacto comercial negociado con Washington, y advirtió sobre las “opciones” que mantiene abiertas para proteger sus intereses ante las nuevas medidas arancelarias.

“La UE está implementando sus compromisos de la Declaración Conjunta de acuerdo con la práctica legislativa estándar, manteniendo a la administración estadounidense plenamente informada en todo momento”, señaló un portavoz del Ejecutivo comunitario.

El portavoz añadió que existe “contacto estrecho” con sus contrapartes para aclarar los compromisos con Estados Unidos, en específico, sobre el aumento de 25 por ciento en aranceles a coches y camiones manufacturados por el bloque europeo, presuntamente a iniciar el próximo lunes.

NO COMPETITIVO. Tras las infructuosas acciones por terminar el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, y por las que actualmente existe un bloqueo naval estadounidense en puertos iraníes, Marco Rubio, secretario de Estado de EU, aprobó la creación del Maritime Freedom Construct (MFC), una colación internacional que tiene como objetivo restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

“La MFC constituye un primer paso fundamental para el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima posconflicto para Oriente Medio. Este marco es esencial para garantizar la seguridad ‌energética a largo plazo, proteger la infraestructura marítima crítica y mantener los derechos y libertades de navegación en las rutas marítimas vitales”, se indica en un cable fechado el 28 de abril por parte del secretario de Estado de Estados Unidos.

Ante esta propuesta, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo que es complementaria, pero no competitiva, con la misión que encabeza Francia y Reino Unido, que aglutina a más de 40 países, para garantizar libre paso por el estrecho de Ormuz, “no es de la misma naturaleza que la que hemos establecido, viene a ser una especie de complemento”.