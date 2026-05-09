Rusia y Ucrania se acusan de violar el alto el fuego durante tregua anunciada por Trump

Niños bajan de un monumento de la era soviética en el Museo Nacional de Historia en Ucrania.

Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de violar el alto el fuego, en el primer día de la tregua de 72 horas anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con motivo del Día de la Victoria.

En declaraciones recogidas por agencias internacionales, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de haber perpetrado más de ocho mil ataques contra su territorio desde el inicio de la tregua, este sábado 9 de mayo.

Según Moscú, el ejército ucraniano lanzó mil 173 ataques contra posiciones rusas utilizando artillería, morteros, tanques y sistemas de cohetes. Además, acusó, lanzó siete mil 151 ataques con drones.

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Ciudadanos caminan por el Museo Nacional de Historia de Ucrania. ı Foto: Reuters

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques ucranianos afectaron las regiones rusas de Tula, Kaluga, Smolensk, Oryol, Moscú, Voronezh, Rostov, Ryazan, Lipetsk, Bryansk, Bélgorod y Kursk, además de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014.

En este sentido, destacó que los ataques ucranianos estuvieron dirigidos tanto contra posiciones militares como contra objetivos civiles en regiones rusas.

Por lo anterior, destacó el Ministerio de Defensa ruso, el Kremlin lanzó “ataques de represalia” contra posiciones ucranianas.

Miembros de la Guardia Nacional Rusa llevan a cabo una ceremonia en un monumento en Donestk, Ucrania, región ocupada por Rusia. ı Foto: Reuters

“Ucrania está violando el alto el fuego y las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado ataques contra objetivos civiles en regiones rusas y posiciones de tropas rusas”, señaló el Ministerio de Defensa de Rusia en un comunicado oficial, recogido por la agencia Europa Press.

Ucrania acusa 51 ataques rusos en primeras horas de tregua

Paralelamente, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró que Rusia continuó sus ofensivas militares pese al alto el fuego. Así, reportó que, desde primera hora del sábado y hasta las 16:00 horas (local), Rusia llevó a cabo 51 ataques.

Según Kiev, las fuerzas rusas bombardearon zonas fronterizas y posiciones militares ucranianas en distintos frentes del este y noreste del país. Los mismos, acusó, se llevaron a cabo en Sumy, así como en los frentes de North Slobozhanshchyna, Kursk, South Slobozhanshchyna, Lyman, Kramatorsk, Kostiantynivka, Pokrovsk y Huliaipole.

Bomberos atienden un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el 5 de mayo, antes del alto el fuego. ı Foto: Reuters

Rusia y Ucrania no han informado sobre el intercambio mutuo de mil prisioneros acordado en el contexto de la tregua parcial.

La misma fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una labor de mediación con los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente.

Lo anterior para permitir la celebración del Día de la Victoria, que se conmemora en Rusia y otros países aliados cada 9 de mayo.

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