Peter Magyar asume como primer ministro de Hungría; pone fin a 16 años de Viktor Orbán

Ciudadanos de Hungría acuden a discurso de Peter Magyar al exterior del Parlamento de Hungría.

Peter Magyar asumió este sábado como primer ministro de Hungría, después del triunfo de su partido en el Parlamento en las elecciones del 12 de abril, con lo que pone fin a 16 años de mandato del ultraderechista Víktor Orbán.

En ceremonia desde el parlamento húngaro, en Budapest, Magyar asumió el cargo bajo la promesa de inaugurar una “nueva etapa” para su país, en la cual, aseguró, no solo cambiará el gobierno, sino también el sistema político.

La toma de posesión del líder del partido Tisza estuvo marcada por un tono proeuropeo y promesas de un acercamiento con la Unión Europea, en un marcado contraste con su antecesor Orbán, conocido por su agenda euroescéptica.

Peter Magyar da un discurso en el Parlamento de Hungría tras asumir como primer ministro. ı Foto: Reuters

Así, durante su discurso inaugural, Magyar aseguró que “hoy cerramos un capítulo oscuro de nuestra historia y abrimos una puerta hacia un futuro donde nadie está por encima de la ley”.

“Los húngaros nos han dado el mandato de poner fin a décadas de deriva. No sólo para cambiar el gobierno, sino también el sistema”, abundó Magyar durante la ceremonia.

En este sentido, Magyar aprovechó el discurso para pedir públicamente la dimisión del presidente húngaro, Tamas Sulyok, a quien acusó de permitir la deriva autocrática del gobierno anterior.

Peter Magyar da un discurso en el Parlamento de Hungría tras asumir como primer ministro. ı Foto: Reuters

Magyar fijó un plazo hasta el 31 de mayo para que dimitan funcionarios y figuras cercanas a Orbán, incluido el presidente, el fiscal general y altos magistrados.

“Es hora de irse con dignidad, mientras aún sea posible”, dijo el nuevo primer ministro. Refiriéndose directamente a Sulyok, afirmó: “Tenga el coraje de irse”.

Después de la ceremonia, la bandera de la Unión Europea volvió a ondear en el Parlamento húngaro, por primera vez en 12 años, por órdenes de la nueva presidenta parlamentaria, Agnes Forsthoffer.

Bandera de la Unión Europea volvió a ondear en Hungría, tras la investidura de Peter Magyar. ı Foto: Reuters

Con triunfo de Tisza, Magyar pone fin a 16 años de gobierno de Orbán

Peter Magyar llegó al poder en Hungría tras el triunfo del partido que lidera, Tisza, el cual obtuvo mayoría parlamentaria en las elecciones del pasado 12 de abril, con 141 de los 199 escaños, suficiente para formar gobierno.

El político de 45 años ha prometido recomponer la relación con la Unión Europea y desbloquear fondos europeos congelados por preocupaciones relacionadas con corrupción, derechos humanos y deterioro del Estado de derecho durante la administración de Orbán.

Asimismo, ha prometido reforzar el combate a la corrupción, restaurar la independencia judicial y revertir políticas impulsadas por Orbán sobre medios de comunicación e instituciones públicas.

Con información de Reuters y Europa Press.

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