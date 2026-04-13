Hungría pone fin a 16 años de populismo de ultraderecha de Orbán

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, perdió el poder tras 16 años al frente del Gobierno, luego de que el partido opositor Tisza, encabezado por Péter Magyar, logró una contundente victoria en las elecciones legislativas celebradas ayer, con una participación récord.

Los resultados preliminares, con más del 94.6 por ciento de los votos escrutados, otorgaron a Tisza 138 de los 199 escaños del Parlamento, con lo que superó ampliamente a Fidesz, la formación oficialista, que obtuvo 54, mientras que la ultraderechista Nuestra Patria consiguió siete. Esta mayoría superior a dos tercios permitirá al nuevo bloque gobernante impulsar reformas estructurales y revertir los cambios institucionales promovidos por Viktor Orbán.

Péter Magyar, tras el anuncio de su triunfo, ayer. ı Foto: Reuters

El Dato: El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, felicitó a Hungría y se comprometió a trabajar con ella para fortalecer Europa y mantener la paz y la seguridad.

En su primer mensaje tras la derrota, el mandatario reconoció el resultado y agradeció el respaldo de unos 2.5 millones de votantes. “Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos han otorgado la responsabilidad de gobernar”, afirmó ante sus seguidores en Budapest, al tiempo que prometió continuar en la vida política desde la oposición.

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DESGASTE INTERNO. La caída del líder ultranacionalista se produce en un contexto de creciente descontento social, marcado por el estancamiento económico que Hungría arrastra desde hace tres años y por un fuerte repunte inflacionario tras la invasión rusa en Ucrania en 2022. El encarecimiento de los alimentos y el bajo nivel salarial, entre los más reducidos de la Unión Europea, se consolidaron como factores determinantes en el voto.

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Aunque Viktor Orbán intentó centrar la campaña en el debate sobre la guerra en Ucrania, planteando la elección como una disyuntiva entre “guerra o paz”, el electorado priorizó cuestiones internas como la sanidad, la economía y el costo de vida. Las encuestas previas ya mostraban una creciente inclinación hacia el cambio, especialmente entre votantes jóvenes y sectores urbanos.

En ese contexto, Péter Magyar, un jurista de 45 años que irrumpió recientemente en la política nacional, logró capitalizar el descontento con un discurso centrado en la lucha contra la corrupción y la renovación institucional. Su perfil conservador, pero con orientación proeuropea, le permitió atraer tanto a votantes desencantados del oficialismo como a sectores de oposición.

Su ascenso fue impulsado por una comunicación directa y una imagen moderna que contrastó con la del veterano mandatario. Además, evitó entrar en debates ideológicos divisivos y enfocó su propuesta en problemas concretos, como la recuperación de fondos europeos congelados y la reactivación económica.

RECONFIGURACIÓN POLÍTICA. El nuevo escenario político abre la puerta a una redefinición de las relaciones de Hungría con la Unión Europea y sus aliados occidentales. Péter Magyar prometió restablecer la confianza con Bruselas, desbloquear recursos financieros y reforzar el Estado de derecho, además de impulsar una agenda centrada en la transparencia institucional.

“Hungría ha elegido Europa. Europa siempre ha elegido Hungría”, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la máxima autoridad ejecutiva de la UE, tras la publicación de los resultados parciales.