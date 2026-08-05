EU impone restricciones de visado a 65 personas y revocó 26 visas de familiares vinculados al CJNG: Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de EU, en imagen de archivo.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, respaldó este miércoles la ofensiva de su país contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e informó que se impusieron restricciones de visa contra 65 personas y revocó otras 26 a familiares o colaboradores relacionados con el grupo criminal

Marco Rubio destacó las medidas adoptadas para localizar a sus dirigentes, restringir visados y cerrar el paso a personas vinculadas con esa organización.

“Estados Unidos está persiguiendo, desmantelando y destruyendo al Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó el funcionario al pronunciarse sobre las acciones anunciadas por la dependencia que dirige.

Rubio resaltó que el gobierno estadounidense ofrece recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de líderes y asociados del CJNG..

Rubio colocó esas decisiones como parte de la estrategia de Washington para perseguir la estructura del cártel y alcanzar tanto a sus mandos como a los círculos cercanos que mantienen vínculos con ellos.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

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FGR