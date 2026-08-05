Firma CSP decreto para maximizar transparencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para maximizar las responsabilidades de transparencia por parte de todos los entes gubernamentales, a manera de que el único argumento para resguardar información sea por motivos estrictos de seguridad nacional o asuntos que se encuentren en proceso judicial.

Además, subrayó que el objetivo es que todas las instituciones publiquen información con mayor transparencia, en el marco de los cambios que se hicieron desde el año antepasado y que llevaron a medidas como la extinción del entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

El Tip: El coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, reviró a la Presidenta: “La transparencia no es una concesión del poder, es un principio constitucional”.

“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos ‘a criterio del servidor público’, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier secretaría. Ya hay un lineamiento específico de, realmente, lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo judicial, no puede informarse”, comentó la mandataria.

Sheinbaum Pardo puntualizó que este decreto será presentado ante el Congreso de la Unión, una vez que inicie el periodo de sesiones en septiembre próximo, para que se incorporen los términos a la Ley de Transparencia.

Raquel Buenrostro Sánchez, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, sostuvo que el fin de esta medida es que las instituciones cumplan, sean transparentes más allá de las obligaciones que ya tienen y que, a su vez, se simplifique el acceso a la información para la población desde la plataforma nacional de transparencia, sobre la cual siguen los trabajos para su optimización.

DE IZQ. A der.: Luisa Alcalde, Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro, ayer. ı Foto: Cuartoscuro

“Se incorporaron también nuevas herramientas de descarga de información que permite, para todos los que consultan, bajar la información de manera más fácil y, además, que la puedan manipular o analizar de manera más esquemática, también con mayor facilidad. Y a más tardar, en 30 días hábiles se incorporará más información de interés público. La PNT (plataforma nacional de transparencia) contará, la Plataforma contará con contenidos más completos y actualizados para su fácil consulta”, resaltó.

También destacó que, con este decreto, se fortalecerán cuatro áreas: Sobre las contrataciones públicas, se publicarán todos los contratos de manera mensual; acerca de las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se publicará información relevante como informes ante agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En cuanto a fiscalización y auditorías, se publicará información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, un informe de la situación de las auditorías y del seguimiento de observaciones formuladas por los órganos internos de control, así como del padrón y designación de despachos auditores externos.

Asimismo se invitará a los estados, municipios y Poderes de la Unión a sumarse para fortalecer la transparencia.

Lineamientos son para que el pueblo “tenga un criterio”

| Por Yulia Bonilla |

el objetivo central de los lineamientos para defender los derechos de las audiencias es que la población cuente con las condiciones para formarse un criterio propio sobre la información que consulta, mas no limitar el contenido que cada medio y periodista presenta, subrayó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia presidencial de este martes se dedicó un apartado para responder a la polémica que se desató desde la semana pasada respecto a los lineamientos que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a consulta pública, con el fin de que se cuenten con normas para garantizar que la población tenga acceso a información de manera transparente, diferenciando cuando se trate de noticias y cuando sean opiniones.

La mandataria sostuvo que el objetivo es “que la audiencia, para que el pueblo, quien escucha, para la ciudadanía, pueda tener un criterio, decir qué es verdad y qué es falso, qué es opinión y qué es noticia”.Reiteró la negativa de que, con esta iniciativa, se busque imponer alguna sanción por el contenido que publique la prensa.

BASES DEL ANÁLISIS ı Foto: Especial

“Está a debate y a opinión de la gente para que, en todo caso, pueda modificarse por si hay algo que no queda claro. ¿Qué estamos limitando? Nada. ¿Se puede multar por algún contenido de lo que dice algún medio? No. ¿Se puede censurar? No. Eso no dicen los lineamientos; lo que dice es: Publica tu Código de Ética, nombra a tu defensor de audiencias y establece un mecanismo de queja para la ciudadanía”, dijo.

La consejera jurídica Luisa María Alcalde denunció que la semana pasada se desató una campaña de desinformación para criticar los lineamientos, los cuales, recordó, están abiertos a consulta de la ciudadanía y las concesionarias.

“Una narrativa muy alejada de la realidad que establece que ‘lo que se pretende es que sea el Estado el que determine como última palabra qué es verdad’, que pueda ‘callar voces’, ‘que pueda limitar opiniones’. Nada de esto está establecido en los lineamientos”, explicó.

Presidencia asume control de comunicación federal

| Por Tania Gómez |

Desde este miércoles, la Presidencia de la República cuenta con nuevas facultades para coordinar la comunicación social del Gobierno federal, dar seguimiento a programas prioritarios y supervisar acciones de las dependencias, de acuerdo con el nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia, publicado el martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El nuevo ordenamiento sustituye al reglamento de 2019 y establece que la Coordinación General de Comunicación Social formulará y conducirá la política de comunicación social, además de coordinar a las áreas de comunicación de las dependencias y entidades.

El Dato: El reglamento eliminó la vocería presidencial, creó nuevas coordinaciones y transformó la ayudantía.

Entre sus atribuciones está “validar las estrategias y programas de comunicación social, de promoción y de publicidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

También el de emitir boletines de prensa, coordinar entrevistas y conferencias de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y establecer mecanismos para la comunicación digital y las redes sociales institucionales.

Los cambios deberán financiarse con el presupuesto aprobado para 2026 y ejercicios subsecuentes mediante movimientos compensados, ya que el decreto establece que “no se autorizarán ampliaciones al presupuesto regularizable de la Oficina de la Presidencia de la República”.

La Coordinación General de Vinculación e Información podrá “diseñar y dirigir estudios de evaluación de imagen y opinión pública de la titular del Ejecutivo y las acciones del Gobierno federal”, además de captar y procesar información difundida por medios nacionales y extranjeros sobre la Presidenta y el Gobierno.

En cuanto a los programas prioritarios, la Secretaría Técnica del Gabinete podrá solicitar a las dependencias información sobre el avance físico-financiero de los proyectos que la Presidenta considere prioritarios y reportarle directamente los resultados.

El reglamento también establece que las personas titulares de las unidades de apoyo técnico tendrán igual jerarquía, dependerán directamente de la Presidenta y serán nombradas y removidas libremente por ella.