Proliferan cursos exprés para examen de control

Aspirantes seleccionados en el examen de admisión de la UNAM exigieron que su lugar sea respetado, luego de que, el 31 de julio, el rector Leonardo Lomelí informó que se realizaría una prueba de control presencial debido a las anomalías en los resultados.

Ante la incertidumbre por la aplicación del examen de control con el que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) verificará la autenticidad de los resultados atípicos en su pasada prueba de admisión a nivel licenciatura, decenas de cursos exprés comenzaron a pulular en plataformas digitales donde ofrecen a los angustiados aspirantes garantías para repasar los conocimientos más complejos que les permitan enfrentar la evaluación presencial al que convocó la máxima casa de estudios.

En los grupos de redes sociales que se conformaron como apoyo colectivo para la prueba en línea de este año, los aspirantes pasaron de una etapa de publicaciones con dudas y reclamos sobre la decisión que tomó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, a publicaciones sobre el estrés, angustia e incertidumbre que ahora se acrecentó entre quienes mantendrán su búsqueda por un lugar en la institución.

Jazmín compartió que ya estaba entusiasmada por imaginarse en los próximos años preparándose profesionalmente en esta universidad, pero el escenario actual la ha llevado a una crisis de ansiedad que, dice, la hace dudar de su capacidad para presentar el nuevo examen, para el que, de todas formas, se prepara desde el pasado sábado, en un intento de recordar todo lo que cree haber olvidado, dos meses después de que presentó el examen en línea.

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“Claro que estudié. Me preparé todo lo que pude, pero de los nervios siento que olvidé todo y me preocupa no poder con el examen de control. Más que por no saber, por el estrés que he sentido”, comentó Jazmín.

En estos chats varias personas comenzaron a ofrecer grupos de estudio, guías y cursos exprés, con costos que van de los 500 a los mil 500 pesos, con los que aseguran un repaso intensivo que servirá para que ratifiquen su lugar en la casa de estudios.

Algunos casos, como la plataforma Más Preparación, ofrecieron ayudar a los jóvenes para hacer un repaso de los temas más importantes del 3 al 7 de agosto, en lo que la UNAM publicaba las fechas del examen de control, después de eso, prometieron ajustar el calendario para ampliar el tiempo de preparación.

En diversos anuncios de estos programas exprés aparecen mensajes que sostienen a los aspirantes que adquirirán los conocimientos necesarios para pasar la prueba, incluso algunos afirman que cuentan con los bancos de preguntas que aparecerán.

Las ofertas de estos cursos no sólo llegan por parte de empresas que, desde años, se dedican a la preparación de aspirantes, también por parte de supuestos profesionales en disciplinas complejas como química, física y matemáticas, que brindan sesiones personalizadas o proponen la conformación de grupos para repasar por medio de clases en línea.

Daniel, aspirante que también resultó seleccionado, eligió tomar uno de estos cursos para prepararse y demostrar que los más de 110 aciertos que obtuvo fueron producto de su esfuerzo y no de alguna trampa, pues contó que, desde que salió a la luz la controversia por los resultados tan altos en el examen de este año, ha sentido una “presión social” por ser visto en su entorno como uno de los posibles casos de trampa.

“Siempre he tenido buenas calificaciones porque considero que soy una persona aplicada y responsable. Eso me hace sentir confianza en mí, pero ver tantas publicaciones en las redes sociales sobre cómo nos cuestionan a los que sí pasamos, me hace sentir como señalado… Estoy tomando el curso porque en estos dos meses dejé de repasar y las materias con números son las que más se me complican y no quiero fallar”, explicó.