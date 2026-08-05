Exponen plan ambiental para Ohuira

Representantes de la empresa GPO y de las comunidades, ayer, en reunión.

En conferencia se presentó el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira, con el que se busca llegar a acuerdos definitivos para la continuidad de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo.

Mauricio Rodríguez, comisionado federal para la atención al tema GPO, destacó que las acciones contempladas en este plan responden a las inquietudes planteadas por el colectivo Aquí No y representantes de las comunidades.

Acompañado de funcionarios federales y estatales en la presentación del plan, encabezados por el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa, Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, el Comisionado precisó que en el proyecto se han establecido todos los temas torales, como el ambiental, el social, el económico, entre otros.

TE RECOMENDAMOS: Amplía responsabilidades Firma CSP decreto para maximizar transparencia

El representante federal destacó que es un plan profundo que involucra las distintas voluntades, que propone medidas para la conservación y restauración ambiental de la Bahía de Ohuira y que la empresa ya pronunció su disposición para asumir los compromisos derivados de este proceso de diálogo.

El colectivo informó que analizará el contenido del proyecto y lo socializará con las comunidades, antes de emitir una posición definitiva, por lo que el Gobierno de México hace un llamado respetuoso a todas las partes para mantener la disposición al diálogo y construir una solución para el bien de la población.