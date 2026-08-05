Dominan aliados de Trump primarias

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en un evento en Washington DC.

Los estados Kansas, Michigan, Missouri, Virginia y Washington realizaron ayer elecciones primarias para definir los candidatos que competirán en las elecciones de medio término de noviembre por el control del Congreso de EU.

Los principales candidatos respaldados por Donald Trump, se impusieron en Virginia, Kansas y Michigan, reforzando el control del mandatario sobre el Partido Republicano.

El Tip: En Michigan un candidato de izquierda se enfrenta a una congresista respaldada por el establishment.

En Michigan, el congresista John James derrotó al empresario Perry Johnson en la primaria republicana para gobernador y enfrentará en noviembre a la secretaria estatal, la demócrata Jocelyn Benson, quien también ganó la nominación de su partido.

El respaldo de Trump se reflejó también en las primarias para la Cámara de Representantes en Michigan, donde los congresistas republicanos Bill Huizenga, John Moolenaar, Tim Walberg, Tom Barrett y Lisa McClain revalidaron sus nominaciones en distritos considerados favorables para el Partido Republicano.

En Kansas, el presidente del Senado estatal, Ty Masterson, respaldado por Trump, ganó la primaria republicana para gobernador y avanzó a las elecciones generales, en las que buscará recuperar para los republicanos la gubernatura, actualmente en manos demócratas.

Mientras, en Virginia, Bert Mizusawa, exasesor de política exterior de Trump, obtuvo la nominación republicana para el Senado federal y será el rival del demócrata Mark Warner en noviembre.

Las victorias de aspirantes respaldados por el presidente de EU contrastaron con la atención nacional centrada en la disputada primaria demócrata para el Senado en Michigan, donde el progresista Abdul El-Sayed y la congresista Haley Stevens libraban una contienda que puso de manifiesto las divisiones internas.