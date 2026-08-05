Reportan en EU avances en conflicto con Irán; a través de Omán negocian

El conflicto entre Irán y Estados Unidos entró en una etapa, en donde secretarios de Estado de la Unión Americana confiaron en los avances, al igual que Qatar.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó ayer que se han logrado avances en las conversaciones entre Irán y Omán sobre el estatus del estrecho de Ormuz.

Tras reunirse con el vicepresidente de Paraguay en el Departamento de Estado, afirmó que “basta con decir que se han logrado avances en esas conversaciones, pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Esperamos que esto ocurra muy pronto”.

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El Dato: ORMUZ es un punto clave en las negociaciones. Una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado transita por ahí.

Rubio afirmó que los barcos siguen transitando por el estrecho, pero que a Estados Unidos le gustaría ver un mayor tráfico comercial. Reveló que Washington participa en negociaciones indirectas con Teherán –a través de Omán– para garantizar la seguridad del tráfico marítimo a corto plazo.

“Existe un proceso de diálogo entre Omán e Irán, en el que participamos, para determinar cómo lograr que más embarcaciones transiten con seguridad mientras avanzamos hacia conversaciones de mayor alcance sobre la desnuclearización», declaró.

En tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que podría alcanzarse un acuerdo con Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz este martes o el miércoles (hoy).

El Tip: El presidente Pezeshkian rechaza negociar directamente con EU y busca preservar la soberanía marítima acordando corredores temporales con Omán.

En el mismo sentido, Qatar dijo que los mediadores estaban logrando avances en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó una caída en los precios del petróleo, aunque Teherán ha negado la afirmación del presidente Donald Trump de que las conversaciones ya están en marcha. Irán quiere controlar el tráfico marítimo de entrada por el estrecho de Ormuz y supervisar el de salida, con capacidad para intervenir si fuera necesario, según un plan que negocia con Omán para reabrir esta estratégica vía marítima, dijo una fuente iraní de alto rango.

La fuente, que participa en las conversaciones, dijo que esta es “la idea general que se está debatiendo actualmente” y precisó que el carril de salida seguiría una ruta entre Irán y Omán, con la autorización de salida concedida a través de Omán después de notificarlo a Irán.

CRUDO SE DESPLOMA. El crudo Brent de referencia cayó más del 4 por ciento, a mínimos de tres semanas, tras las declaraciones de Qatar, prolongando las fuertes pérdidas del lunes ante la esperanza de que pronto se alcanzara un acuerdo para restablecer el tráfico a través del estrecho de Ormuz, bloqueado por el gobierno.

Los futuros del Brent con vencimiento más cercano perdían 3.11 dólares, o un 3.71 por ciento, a 80.66 dólares por barril, tras tocar un pico de 86.33 dólares en la sesión. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaba 3.58 dólares, o un 4.46 por ciento, a 76.76 dólares, tras alcanzar un máximo de sesión de 82.33 dólares por barril.

Ambos contratos cayeron a sus niveles más bajos desde el 13 de julio, tras haber avanzado más de un 2 por ciento más temprano en la sesión debido a la incertidumbre sobre las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Las gestiones diplomáticas se producen tras la decisión del presidente Donald Trump de suspender el fin de semana un ataque militar de gran escala contra Irán para dar espacio a la negociación con la nación persa.

La hoja de ruta, de acuerdo con Donald Trump comprende una primera etapa enfocada en la reapertura del estrecho y una segunda orientada a la desnuclearización, con el fin de poner fin al conflicto armado iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

La crisis en el estrecho de Ormuz se intensificó luego de que Teherán bloqueara este paso estratégico tras la ruptura del memorando de entendimiento firmado en junio, medida que fue respondida con el despliegue de un cerco frente a las costas iraníes.

NO CESA FUEGO. Además, a pesar de las negociaciones los ataques en la región del golfo continúan. Un buque de carga informó ayer haber sido alcanzado por un proyectil desconocido la madrugada del martes en el estrecho de Ormuz, según informó el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, sin proporcionar más detalles sobre la embarcación.

Según la empresa británica de seguridad marítima Ambrey, el buque sufrió daños, aunque no ofreció más información al respecto.

Mientras tanto, los hutíes de Yemen abrieron fuego contra un aeropuerto en Arabia Saudita. El general Yahya Saree, portavoz militar de los rebeldes respaldados por Irán, afirmó que un dron impactó un “objetivo sensible” en el aeropuerto de la ciudad suroccidental de Najrán.

Saree afirmó que el ataque fue en respuesta a lo que describió como una violación del espacio aéreo yemení por parte de Arabia Saudí sobre las provincias de Saada y Hajjah. Arabia Saudí no emitió comentarios de inmediato.

Los hutíes anunciaron un bloqueo a los buques vinculados a Arabia Saudí que transitan por el estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo.

Avanza nominación de fiscal general

Por Redacción

El secretario interino de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, superó ayer un obstáculo crítico en su intento de ser confirmado para el cargo, después de convencer a senadores republicanos que apoyen una votación en el pleno. El acuerdo se logró mediante la promesa de rescisión formal de un fondo de mil 800 millones de dólares destinado a compensar a los aliados políticos del presidente Donald Trump. La Comisión Judicial del Senado votó 12-10 siguiendo líneas partidistas a favor de la nominación del exabogado personal del presidente Donald Trump, quien ha impulsado agresivamente las prioridades del gobierno republicano desde que asumió el cargo tras la destitución de Pam Bondi en abril.

La prueba final de Blanche: conseguir el voto de casi todos los republicanos en el pleno del Senado.