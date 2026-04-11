Ataque con machete en Metro de Nueva York deja 3 heridos; agresor es abatido

Usuarios fueron desalojados parcialmente de Grand Central mientras autoridades atendían a los heridos y aseguraban la zona.

Un sujeto armado con un supuesto machete atacó a usuarios del Metro de Nueva York, en la estación Grand Central, hechos por los cuales resultaron tres personas heridas, mientras que el agresor fue abatido por la policía estatal.

De acuerdo con agencias internacionales y reportes citados por medios estadounidenses, el incidente ocurrió poco después de las 9:30 horas (local), en la zona de los andenes de las líneas 4, 5 y 6 con dirección al norte, en Midtown Manhattan.

Elementos del NYPD resguardan los accesos a Grand Central tras el ataque registrado la mañana del sábado. ı Foto: Reuters

Las autoridadesrecibieron el reporte de un hombre armado con un machete o cuchillo de gran tamaño, por lo que elementos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acudieron al lugar.

Según la información difundida por la policía y retomada por medios como The New York Times y Al Jazeera, al llegar al sitio uno de los agentes ordenó al sospechoso que soltara el arma; sin embargo, al no obedecer la instrucción, abrió fuego y lo hirió.

Posteriormente, el atacante fue trasladado a un hospital local, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

La policía de Nueva York abrió una investigación para determinar el móvil del ataque ocurrido en uno de los centros de transporte más concurridos de Manhattan. ı Foto: Reuters

Las víctimas son tres adultos mayores: un hombre de 84 años, una mujer de 70 y otro hombre de 65 años. Los lesionados fueron llevados a centros médicos para recibir atención. Mientras algunos primeros reportes señalaron que dos personas se encontraban en estado crítico, información posterior de la policía indicó que los tres permanecían estables.

Por otro lado, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) informó sobre desvíos y afectaciones en el servicio ferroviario en ambas direcciones, con el fin de facilitar las diligencias periciales y la investigación correspondiente dentro de la terminal.

La estación reportó desvíos en las líneas 4, 5 y 6 mientras peritos realizaban las investigaciones. ı Foto: Reuters

A propósito del caso, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reconoció la rápida respuesta policial y señaló que el NYPD realizará una investigación interna, además de difundir las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales, como parte del protocolo en incidentes donde se utiliza arma de fuego.

Hasta el momento, la identidad del agresor y el móvil del ataque no han sido esclarecidos por las autoridades.

Con información de Europa Press.

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