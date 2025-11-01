Inundaciones en NY dejan 2 decesos, uno era mexicano

Las anegaciones en calles de Nueva York, el pasado jueves 30 de octubre.

Una intensa tormenta en la ciudad de Nueva York, que además cerró caminos y provocó retrasos en los aeropuertos, ocasionó la muerte de dos personas, una de ellas de origen mexicano, al quedar atrapados en sótanos, dijeron las autoridades.

Un equipo de buceo recuperó el cuerpo de un hombre de 39 años después de que los bomberos recibieran una llamada sobre una persona atrapada en el sótano inundado de una casa de tres niveles en Brooklyn alrededor de las 4:30 de la tarde del jueves, dijo la policía.

En Manhattan, un hombre de 43 años fue encontrado muerto dentro de la sala de calderas inundada de un edificio de apartamentos, informó la policía. La causa de la muerte estaba bajo investigación.

El Dato: El aeropuerto LaGuardia registró 5 centímetros de lluvia, lo que rompería el récord de 3 centímetros de 1955 para esa terminal.

De acuerdo con la cadena CBS, la víctima fue identificada como Juan Carlos Montoya Hernández, de 43 años, quien perdió la vida luego de quedar atrapado en la sala de calderas de un edificio. Las autoridades investigan si las causas de su muerte fue por haberse electrocutado o se ahogó.

La víctima se encargaba de darle mantenimiento al edificio, y era muy querido y respetado por los vecinos. Se sabe que emigró a EU hace más de una década.

Las lluvias torrenciales inundaran el jueves 30 de octubre las calles y viviendas en toda la ciudad, lo que provocó rescates de emergencia e interrumpió el transporte público de la Gran Manzana.

El alcalde de NY, Eric Adams, dijo en sus redes sociales que la tormenta “batió récords de precipitaciones” y que “la mayor parte cayó en tan sólo diez minutos”.

Informes preliminares mostraron que cayeron 4.57 centímetros de lluvia en Central Park, lo que superaría el récord de 4.17 centímetros establecido para el parque en 1917, según el Servicio Meteorológico Nacional.