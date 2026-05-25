¿Quién es Sinesio López? Esta es la trayectoria y perfil del académico

Perú continúa con la preparación de las elecciones presidenciales de 2026, en un escenario que se ha visto marcado por una profunda polarización, así como el desgaste de los partidos tradicionales.

En medio de ese contexto, distintas figuras vinculadas al análisis político y académico han retomado protagonismo en la conversación pública, entre ellas Sinesio López, reconocido por sus estudios sobre democracia, ciudadanía y sistemas políticos en Perú.

En La Razón, te contamos más sobre su trayectoria académica y política.

Boleta de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. ı Foto: Reuters

¿Quién es Sinesio López?

Sinesio López es un académico, investigador y analista político peruano con una larga trayectoria en el estudio de la democracia, el Estado y los movimientos sociales en Perú y América Latina.

Se ha desempeñado como profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, instituciones donde ha desarrollado labores de enseñanza e investigación en ciencias sociales y política.

En el ámbito académico realizó estudios doctorales en Francia, en la Universidad de París, bajo la orientación del reconocido sociólogo Alain Touraine, además de obtener un doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Sinesio López ı Foto: CTI Vitae

A lo largo de su carrera también ha trabajado como consultor para organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), UNICEF y la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.

Otro de los aspectos destacados de su trayectoria fue su participación, durante varios años, en un grupo académico vinculado a la Universidad de Maryland enfocado en negociación de conflictos y diplomacia de segunda vía entre Perú y Ecuador, iniciativa impulsada con apoyo de la Embajada de Estados Unidos.

Además de su trabajo como docente y consultor, Sinesio López es autor y coautor de diversos libros y publicaciones relacionados con política, sociedad y procesos democráticos en Perú y América Latina, convirtiéndose en una voz frecuente dentro del análisis político peruano.

En el proceso electoral de Perú de 2026, Sinesio Lópezparticipa como aliado de Juntos por el Perú apoyando la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.

El candidato presidencial Roberto Sánchez ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT