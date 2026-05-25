¿Quién es Gustavo Guerra García? Experiencia y carrera política

Perú atraviesa un nuevo escenario político rumbo a las elecciones presidenciales, en un contexto que ha estado marcado por la fragmentación de partidos, debates sobre gobernabilidad y la búsqueda de nuevas figuras dentro de la esfera pública.

El proceso electoral peruano se desarrolla tras años de tensión institucional, cambios presidenciales y constantes discusiones sobre reformas políticas y económicas. Diversos actores buscan posicionarse como alternativas frente al desgaste de los partidos tradicionales y el clima de polarización que ha marcado al país en los últimos años.

En medio de este panorama, el nombre de Gustavo Guerra García ha comenzado a generar interés entre ciudadanos y analistas políticos, por eso, en La Razón te contamos más sobre él.

Aspecto de una persona votando en las elecciones presidenciales, en una casilla en Lima, Perú. ı Foto: Reuters

¿Quién es Gustavo Guerra García?

Gustavo Guerra García nació el 6 de mayo de 1966 en Huancavelica, Perú. A lo largo de más de dos décadas ha desarrollado una trayectoria dentro del aparato público peruano, principalmente en áreas relacionadas con economía, transporte, planeación urbana y coordinación gubernamental.

Durante su carrera ocupó distintos cargos de alto nivel dentro del Estado. Entre 2021 y 2022 se desempeñó como viceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno de Pedro Castillo. En ese periodo participó en temas relacionados con finanzas públicas y administración económica.

Anteriormente también fue presidente de Protransporte de Lima entre 2013 y 2014, etapa en la que impulsó proyectos vinculados con corredores viales y movilidad urbana en la capital peruana bajo la administración municipal de Susana Villarán.

Gustavo Guerra García ı Foto: X @GGG_pe

Su experiencia dentro del gobierno peruano incluye además el cargo de viceministro de Transportes entre 2001 y 2002, así como funciones dentro de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde trabajó como director general de Coordinación Intersectorial.

A finales de 2021 también formó parte del directorio del Banco de la Nación como representante del Poder Ejecutivo.

En el proceso electoral de Perú de 2026, Gustavo Guerra García participa como aliado técnico y defensor de las propuestas impulsadas por Juntos por el Perú y de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez, en un escenario político marcado por debates sobre gobernabilidad, economía y reformas institucionales.

El candidato presidencial Roberto Sánchez ı Foto: Reuters

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LMCT