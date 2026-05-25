¿Quién es Ernesto Zunini? Esto se conoce sobre su trayectoria

Perú se encuentra en medio de elecciones presidenciales, luego de que la primera vuelta diera como primeros lugares a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El país sudamericano atraviesa un periodo de constantes debates sobre gobernabilidad, reformas institucionales y estabilidad política, luego de años de enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, además de cambios presidenciales que han impactado el panorama nacional.

Luego del Debate Técnico, distintos nombres vinculados a la política, el análisis público y los espacios técnicos han comenzado a ganar atención dentro de la conversación nacional. Uno de ellos es Ernesto Zunini, cuyo perfil ha despertado interés entre sectores que siguen de cerca el proceso electoral peruano.

El candidato presidencial Roberto Sánchez ı Foto: Reuters

¿Quién es Ernesto Zunini?

Ernesto Zunini cuenta con formación académica en sociología y gestión pública, además de experiencia en cargos técnicos y políticos dentro de instituciones del Estado peruano y organizaciones partidistas.

Realizó estudios universitarios en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde obtuvo el grado de bachiller y posteriormente la licenciatura en Sociología. Más adelante complementó su preparación con estudios de posgrado en Gestión Pública en la Universidad de San Martín de Porres.

En el ámbito político y administrativo ha ocupado distintos cargos relacionados con desarrollo social, gestión pública y promoción cultural. Entre 2024 y 2025 se desempeñó como asesor técnico en el Congreso de la República del Perú.

Quienes llevaron al país a la inestabilidad política, flexibilizaron las leyes a favor del crimen organizado y blindaron a un gobierno que asesinó a más de 40 peruanos ahora quieren sembrar el miedo llamándonos 'peligrosos'. Son los provocadores de este caos y ahora fingen que… pic.twitter.com/3Titj9mVdY — Ernesto Zunini (@ernestozunini) May 20, 2026

Dentro de Juntos por el Perú ha mantenido participación activa en áreas estratégicas. Desde 2023 ocupa la Secretaría General Nacional de la organización política y anteriormente encabezó la Secretaría Nacional de Desarrollo Humano y Social.

También formó parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, donde trabajó en temas relacionados con el impulso al sector artesanal. Primero fue director de Desarrollo Artesanal y posteriormente director general de Artesanía entre 2022 y 2023.

Actualmente es diputado electo por Lambayeque.

Su nombre ha resurgido con fuerza dentro del actual contexto político peruano rumbo a la segunda vuelta de las elecciones de 2026.

La fuerza parlamentaria "naranja" asegura que no ha podido gobernar, pero la historia y las leyes que impusieron nos dicen lo contrario. Ayer en el #DebateTécnico se expuso cómo las decisiones del fujimorismo han golpeado directamente los derechos de los peruanos más jóvenes, una… pic.twitter.com/oGUiXbATmh — Ernesto Zunini (@ernestozunini) May 25, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT