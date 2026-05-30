NY desafía política migratoria: frena al ICE

Un cartel con la leyenda "¡Fuera ICE!" en una protesta contra esta agencia

LA GOBERNADORA de Nueva York, Kathy Hochul, desafió la política migratoria del gobierno de Donald Trump al firmar un paquete de leyes destinadas a proteger a la comunidad extranjera y limitar la cooperación estatal y local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), para frenar su “abuso de poder flagrante”.

La decisión incluyó restricciones a operativos en los denominados “lugares sensibles”, como escuelas, iglesias, tribunales y centros comunitarios, salvo que cuenten con una orden judicial de arresto.La nueva legislación neoyorquina establece, además, la prohibición total del uso de máscaras o pasamontañas por parte de los agentes de la ley en el estado. La mandataria estatal argumentó que los efectivos de ICE recurren a cubrir su rostro sin justificación técnica, a diferencia de otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigación (FBI) o la Administración de Control de Drogas (DEA), con el único objetivo de “intimidar y amenazar a la población”.

El Tip: La casa Blanca lanzó un mapa de arresto de migrantes en el que los compara con extraterrestres.

El paquete legal también pone fin a los convenios 287(g), que permitían delegar funciones migratorias a las policías locales.

“No permitiremos que continúe este abuso de poder en nuestras calles y comunidades. Quiero a nuestros policías enfocados en los delitos locales, no haciendo el trabajo civil de ICE, afirmó la gobernadora Hochul en un acto con líderes religiosos, activistas de la organización Make the Road NY y familias de inmigrantes afectados por detenciones y deportaciones.

Por separado, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, estableció ayer una zona de protesta “protegida” por la Policía del estado ante el centro de detención de inmigrantes Delaney Hall (Newark) tras una semana de choques entre manifestantes y agentes del ICE.