El brote de ébola “puede detenerse”, asegura la OMS

Trabajadores sanitarios se alistan con trajes en el centro de tratamiento del ébola en Rwampara, Congo, ayer.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró desde la capital de la República Democrática del Congo, que el brote de ébola “puede detenerse, pero esmuy complejo”.

En declaraciones a la prensa la noche del jueves en el aeropuerto de Kinshasa, a donde llegó para apoyar los esfuerzos en el combate a este raro tipo de la enfermedad, pidió al organismo internacional trabajar con la comunidad local para detener la propagación.

El brote “puede detenerse, (pero es) muy complejo”, dijo. Señaló que desafíos como el gran número desplazados por el conflicto armado en la región y la inseguridad alimentaria complican los esfuerzos.

El Tip: Un tribunal en Kenia suspendió ayer un plan de EU para establecer una instalación de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola tras las fuertes críticas.

Los suministros de ayuda llegaron al corazón del brote esta semana, pero el personal médico continúa lidiando con la falta de equipo, la desconfianza entre la población y la presencia de grupos armados. La contención ha sido particularmente difícil porque es probable que la enfermedad se haya propagado durante semanas antes de que se identificara por primera vez a mediados de mayo.

La OMS dijo ayer que las autoridades han reportado 125 casos confirmados en el Congo, incluidas 17 muertes confirmadas. Además, hay 906 casos sospechosos y 223 muertes sospechosas. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y una muerte.

Mientras tanto, el brote sigue propagándose más rápido que la respuesta, a pesar de que los centros de salud están más organizados y de que ha llegado más equipo.

Anaïs Legand, investigadora del programa de emergencias de la OMS, dijo que el hecho de que una persona en el Congo que contrajo el virus Bundibugyo se haya recuperado y haya sido dada de alta es un “avance positivo”, ya que es la única recuperación documentada de un paciente con ébola confirmado durante el brote actual.

En una sesión informativa de la ONU en Ginebra, destacó que es probable que otras cinco personas infectadas también se recuperen. La tasa promedio de letalidad del virus Bundibugyo es de alrededor de 30 a 50 por ciento, afirmó.