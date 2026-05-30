Trump prepara “decisión final” de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo ayer una reunión con sus asesores en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para tomar una “determinación final” sobre si avanza con el acuerdo para extender el alto al fuego con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. Irán señaló que el acuerdo no se ha finalizado.

El mandatario confirmó las conversaciones de alto nivel un día después de que varios medios informaran que negociadores estadounidenses e iraníes habían acordado un convenio tentativo que extendería la frágil tregua durante 60 días, mientras se sostienen nuevas conversaciones sobre el controvertido programa nuclear iraní.

El Dato: Fuerzas israelíes avanzaron más allá del río Litani, en el sur del Líbano, mientras delegaciones militares de ambos países mantienen conversaciones en Washington.

“Irán debe comprometerse a que nunca tendrá un arma o una bomba nuclear” escribió Trump en sus redes sociales. Dijo que el estrecho “debe abrirse de inmediato, sin peaje” para la navegación internacional.

Afirmó que, como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y que Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes.

El republicano retomó el viernes su demanda intermitente de que se retire la reserva nuclear como parte de un acuerdo. El material sería desenterrado por Estados Unidos, en coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), “y destruido”, publicó.

Según una fuente citada por The New York Times, que habló bajo condición de anonimato, la reunión duró cerca de dos horas, pero el presidente no llegó a ninguna decisión sobre un acuerdo que ponga fin a la guerra. Sin embargo, añadió, EU cree estar cerca de un trato, pero aún quedan ciertos asuntos por debatir, entre ellos el desbloqueo de fondos iraníes.

“El presidente Trump sólo firmará un acuerdo que beneficie a Estados Unidos y satisfaga sus líneas rojas”, afirmó un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato citado por CNN y AFP.

VISIÓN DISTINTA. En contraparte, el principal negociador de Teherán afirmó que su país “no confía en garantías ni en palabras”, solo en acciones, subrayando la persistente desconfianza después de que EU e Israel atacaran a Irán dos veces durante el último año mientras participaba en negociaciones nucleares.

“No se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe. No obtenemos concesiones mediante conversaciones, sino mediante misiles”, escribió Mohammad Bagher Qalibaf en X.

Más tarde, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, dijo a una emisora estatal que el acuerdo “aún no se ha finalizado”, y que los funcionarios de su país estaban “centrados en el fin de la guerra y no están discutiendo los detalles del plan nuclear en este momento”.

Irán también quiere que cualquier acuerdo incluya una tregua entre Israel y el grupo político-paramilitar de Hezbolá, respaldado por Irán, en Líbano, donde los combates se han intensificado pese a un alto el fuego nominal.

En ese contexto, las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron la madrugada de este viernes disparos de advertencia contra “buques infractores” en el estrecho de Ormuz, informaron medios iraníes.

Aseguraron que “el origen de las explosiones provino del mar (en la región sur) y estuvo relacionado con un intercambio de disparos para advertir a los buques infractores en el estrecho de Ormuz”, recogió la agencia Tasnim, citando un informe del Ejército.

En paralelo, una fuente militar confirmó a la agencia Tasnim vinculada con la Guardia Revolucionaria, la interceptación de un dron estadounidense cerca de la ciudad de Bushehr, uno de los cuatro principales puertos del país en el golfo Pérsico, sin concretar si este incidente tiene relación con el del estrecho de Ormuz.