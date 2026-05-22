Explosión en un astillero en Nueva York, EU, deja al menos 16 personas heridas.

Un incendio y una explosión en un astillero de Staten Island, en la ciudad de Nueva York, han herido al menos a 16 personas, incluidas tres con heridas graves, según informó el Departamento de Bomberos de Nueva York, Estados Unidos.

Alguien informó de que dos trabajadores quedaron atrapados en un espacio reducido en el muelle alrededor de las 15:30 horas del viernes, y los bomberos que acudieron encontraron un incendio ardiendo en el sótano de una estructura metálica en el muelle, dijo Joanne Mariano de la oficina de prensa del departamento de bomberos.

Los equipos seguían luchando contra el fuego cuando una gran explosión ocurrió en el lugar aproximadamente 50 minutos después, dijo.

El fuego seguía ardiendo y los servicios de emergencia habían contabilizado 16 personas con heridos en el lugar a las 17:00 horas, dijo Mariano, incluidos dos bomberos y un civil con heridas graves.

Aún no estaba claro si alguien había muerto en el incendio y la explosión. La causa sigue bajo investigación.

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JVR