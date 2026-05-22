Sinuano Día: Resultado del último sorteo HOY 22 de mayo

Miles de jugadores prueban su suerte diurna con el Sinuano Día, por lo que éste se ha posicionado como uno de los sorteos más populares de Colombia.

Los participantes tienen confianza en la transparencia del evento debido a que el sorteo Sinuano Día cuenta con la regulación y respaldo de Coljuegos.

Quienes juegan en este sorteo también contribuyen directamente al país, pues gran parte de las ganancias del Sinuano se destinan al mejoramiento de los servicios de salud en Colombia.

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En La Razón te compartimos los números ganadores del viernes 22 de mayo del sorteo colombiano Sinuano Día.

¿Cuándo se juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega de la siguiente manera:

De lunes a domingo a las 14:30 horas (hora de Colombia).

Mientras que el sorteo del Sinuano Noche se realiza de la siguiente manera:

De lunes a sábado se realiza a las 22:30 horas (hora de Colombia).

El domingo y días festivos se realiza a las 20:30 horas (hora de Colombia).

Resultados Sinuano Día 22 de mayo de 2026

A continuación, te presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Día realizado este viernes 22 de mayo:

Número ganador : [POR JUGARSE]

Quinta Balota: [POR JUGARSE]

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para poder participar en el Sinuano debes elegir un número de cuatro cifras dentro del rango de 0000 a 9999.

Quienes se llevan el premio deben contar con la combinación ganadora; es decir, que el número de cuatro cifras que se eligió debe coincidir con las balotas extraídas durante el sorteo.

Para mejorar significativamente la experiencia del juego, ahora se incluye una quinta balota diseñada para promociones exclusivas, lo que permite a los participantes acceder a recompensas extra.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Día ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto) : Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras : Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras : Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

¿Cómo cobrar el premio del Sinuano Día?

Para cobrar un premio, debe presentar su cédula y el boleto original sin daños. Los montos menores se retiran en puntos autorizados.

Mientras que los premios mayores requieren un trámite administrativo personal, que están sujetos a un 20 por ciento de impuesto si superan las 48 UVT.

El plazo máximo para reclamar es de un año y, en caso de juegos en línea, el pago se realiza mediante monedero virtual o transferencia.

Sigue aquí en La Razón toda la información y resultados actualizados de este y más sorteos de Colombia y México.

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