Dimite Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos; asumirá Aaron Lukas

Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, presentó ante el presidente Donald Trump su dimisión al cargo, argumentando que necesita pasar tiempo con su esposo, quien padece una grave enfermedad.

Por lo anterior, el presidente Trump, quien dijo que Gabbard hizo un “excelente trabajo”, postuló a Aaron Lukas, actual Subdirector Principal de Inteligencia Nacional, para tomar el cargo.

A través de una carta dirigida al presidente Trump, la directora de Inteligencia Nacional informó que su renuncia será efectiva a partir del 30 de junio.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. ı Foto: Reuters

En la misma, Gabbard explicó que su esposo fue diagnosticado recientemente con cáncer de hueso, por lo que, “en este momento, debo alejarme del servicio público para apoyarlo plenamente en esta batalla”.

“Abraham [esposo de Tulsi Gabbard] ha sido mi soporte durante 11 años de matrimonio, manteniéndose firme durante mi despliegue en África Oriental en una misión de Operaciones Especiales Conjuntas, múltiples campañas políticas y, ahora, mi servicio en este cargo”, explicó la directora.

“No puedo, por una cuestión de conciencia, pedirle que enfrente esta lucha solo mientras yo continúo en este puesto tan exigente y demandante en tiempo”, abundó Gabbard.

Mientras que, dirigiéndose al presidente Donald Trump, expresó un agradecimiento por haber depositado su confianza en ella y por la oportunidad de dirigir la Oficina durante el último año y medio.

🔴La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, presentó su dimisión ante el presidente Donald Trump.



"Lamentablemente debo presentar mi renuncia, que se hará efectiva a partir del 30 de junio de 2026", escribió en una carta.



📃@arielmou pic.twitter.com/6T4AJaoAw1 — Azucena Uresti (@azucenau) May 22, 2026

Tulsi Gabbard reconoció que, “si bien se han logrado avances significativos [...] aún queda trabajo por hacer”.

“Estoy plenamente comprometida a garantizar una transición fluida y exhaustiva durante las próximas semanas para que usted y su equipo no experimenten ninguna interrupción en el liderazgo o en el impulso”, escribió la aún directora.

“Gracias por su comprensión durante este momento tan personal y difícil para nuestra familia. Estaré siempre agradecida con usted y con el pueblo estadounidense por el profundo honor de servir a nuestra nación como DNI”, abundó.

Mientras que, en una publicación aparte, el presidente Donald Trump respaldó la decisión de Gabbard de separarse del cargo para compartir tiempo con su esposo, y anunció la nominación de Aaron Lukas para tomar el cargo.

“Desafortunadamente, después de haber realizado un gran trabajo, Tulsi Gabbard dejará la Administración el 30 de junio. [...] Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la extrañaremos. Su muy respetado Director Adjunto Principal de Inteligencia Nacional, Aaron Lukas, se desempeñará como Director Interino de Inteligencia Nacional”, escribió Trump en Truth.

“A su maravilloso esposo, Abraham, se le ha diagnosticado recientemente una forma rara de cáncer de huesos, y ella, con toda razón, quiere estar a su lado, devolviéndole la buena salud mientras luchan juntos en este momento en una batalla difícil. No tengo ninguna duda de que pronto estará mejor que nunca”, abundó.

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