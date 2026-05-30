Muere Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente del Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul

Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, expresidente del Club de Futbol Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció a los 80 años de edad de este sábado 30 de mayo por complicaciones respiratorias durante su hospitalización en Toluca, reportan medios nacionales.

“Billy” Álvarez, como se le conocía en el entorno del futbol mexicano, fue presidentes de La Máquina entre 1988 y 2020, pero solo pudo lograr un título de Liga MX, en recordada final del Invierno 97.

Guillermo Héctor Álvarez Cuevas nació el 8 de septiembre de 1945, en la Ciudad de Jasso en el Estado de Hidalgo. A la vez que asumió como presidente del equipo deportivo tomó a su cargo la dirección general de la Cooperativa La Cruz Azul.

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Murió la madrugada de hoy Guillermo "Billy" Álvarez, expresidente del Club de Fútbol Cruz Azul y exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, me informa su familia pic.twitter.com/H3zyLb9hx6 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) May 30, 2026

En los últimos años de su gestión al frente de Cruz Azul estuvo envuelto en temas extra cancha que terminaron en su arresto. Por mucho tiempo “Billy” fue señalado por lavado de dinero y por problemas de interés al lado del promotor Carlos Hurtado, de quien aceptada a cambio de dinero la imposición de jugadores y técnicos para el equipo.

En 2010 se descubrieron dobles nóminas dentro de la cooperativa. El escándalo arrastró a jugadores en su momento como el exportero José de Jesús Corona. Para 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Álvarez y fue investigó por desvío de recursos.

La la Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión en contra de Álvarez, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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