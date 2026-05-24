¡Cruz Azul campeón! La Máquina gana la décima con voltereta sobre Pumas en la compensación

Cruz Azul logró su décima estrella en la Liga MX con un triunfo de 2-1 sobre Pumas en tiempo de compensación en Ciudad Universitaria, donde vino de atrás luego de que caía 1-0 al descanso. Carlos Rotondi fue el héroe de La Máquina con su gol al minuto 95. La Máquina ganó el Clausura 2026.

La Máquina comenzó el encuentro como en la ida, con vocación ofensiva, y la primera intervención de Keylor Navas llegó al minuto 6 al atajar un disparo de zurda de José Paradela.

A este pedo hay que saberle, Rotondi tiene calidad hasta para jugar en la selección de Scaloni.



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¡GOOOOL DE CRUZ AZUL! ¡AUTOGOL DE DUARTE! ¡LO EMPATA LA MÁQUINA! ⚽🔥



Una locura en la final. El balón rebota sobre Duarte y pone el empate#LaFinalDeLaObsesion pic.twitter.com/FjG7WTvuu3 — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 25, 2026

Los del Pedregal tuvieron su primer intento al 14’ con un remate de cabeza de Juninho a centro de Adalberto Carrasquilla. Pero los cementeros seguían dominando y al 26’ estuvieron cerca de abrir el marcador, cuando Charly Rodríguez, quien sueña con ir al Mundial 2026, voló el balón tras sacar un tiro de derecha en el corazón del área.

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Pumas le pega primero a Cruz Azul

Pero Pumas pegó primero y lo hizo por conducto del paraguayo Robert Morales, uno de los refuerzos para esta campaña, quien prendió la esférica con un potente derechazo a media altura para dejar sin oportunidad a Kevin Mier al minuto 31.

Cruz Azul intentó responder pronto y al 35’ tocó la puerta de los de casa con un remate de derecha de Agustín Palavecino. Inmediatamente después llegó otra mala noticia para los dirigidos por Joel Huiqui luego de que José Paradela tuvo que abandonar la cancha por una lesión tras una falta de Adalberto Carrasquilla. Lo sustituyó Gabriel ’Toro’ Fernández, atacante exauriazul.

Los cementeros tuvieron ocasiones por conducto de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino, pero Robert Morales se quedó muy cerca de conseguir el doblete con un fuerte tiro de derecha a primer poste, pero Kevin Mier reaccionó de manera correcta y mandó a tiro de esquina al 49’, en la compensación de la primera parte.

¡GOOOOL DE PUMAS! ⚽🔥¡GOOOL QUE SABE A TÍTULO! ¡Robert Morales abre el marcador! ¡Están ganando la Final! #LaFinalDeLaObsesion pic.twitter.com/GdYEDivgbE — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 25, 2026

La lluvia hizo acto de presencia al medio tiempo en Ciudad Universitaria. Para el complemento, tanto Efraín Juárez como Joel Huiqui mandaron a los mismos 11 que saltaron a la cancha en el primer tiempo.

Cruz Azul reacciona y logra agónico triunfo en CU

Charly Rodríguez mandó un centro en la primera acción del complemento, pero Carlos Rotondi se quedó a centímetros de hacer contacto con el balón.

Los de La Noria estaban obligados a ir al frente para encontrar el tanto de la igualada que mantuviera su ilusión por mandar el juego al alargue para conquistar su décima estrella.

El denominado clásico de la obsesión vivió su primera final en torneos cortos, pero la tercera de la historia. Estaba también en juego la supremacía, pues cada uno tenía una serie ganada a costa del otro.

Juninho había conseguido al minuto 50 el 2-0 para Pumas, pero el árbitro Daniel Quintero anuló el gol luego de que el brasileño se apoyó con la mano previo a su remate.

Los felinos no querían repetir el sufrimiento que les ocurrió en sus eliminatorias de cuartos de final y semifinal contra América y Pachuca, por lo que salieron en busca de una segunda diana que los acercara al trofeo.

Pero poco tiempo después enmudeció a Ciudad Universitaria, cuando Rubén Duarte cometió el autogol que le dio el empate a los visitantes. El defensa español intentó evitar que Christian Ebere hiciera contacto con el balón, el cual terminó introduciendo a su cabaña.

Otra mala noticia para los universitarios llegó muy pronto, luego de que el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla tuvo que salir de la cancha debido a una lesión que sufrió al disputar un balón. Habría sufrido un aparente desgarro y su situación preocupa a Panamá a tres semanas del inicio del Mundial.

Jordan Carrillo, uno de los jugadores más destacados de la Liguilla, estuvo muy cerca de devolverle la ventaja a los felinos con un disparo que fue desviado por la zaga celeste al minuto 80.

La noche se puso más negra para Pumas antes de que terminará el tiempo reglamentario, cuando Uriel Antuna dejó a los suyos con un elemento menos tras ser expulsado por una plancha sobre Jeremy Márquez en la banda.

EVG