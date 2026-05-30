México gana la Copa de Naciones de Salto Ecuestre por primera vez en 78 años

Se vivió historia pura en Roma, pues México conquistó la prestigiosa Copa de Naciones de Salto Ecuestre en Piazza di Siena, venciendo a Alemania en un desempate. Es la primera vez que se logra el campeonato en 78 años, pues la última ocasión que se ganó fue en 1948.
El equipo tricolor conformado por Mark Laskin, Andrés Azcárraga, Carlos Hank, Patricio Pasquel y Fernándo Martínez se metió de lleno en la historia ecuestre del país con una actuación que tuvo tintes de perfección, pues desde la primera ronda mostraron un gran nivel.
De hecho en la ronda inicial no tuvieron faltas, un buen preámbulo para que lo vendría más tarde con la consecución del título. En la segunda ronda Azcárraga (12 penaltis) y Pasquel (4 penaltis) complicaron un poco las cosas, pero Hank y Martínez tuvieron recorridos limpios para estar en la cima.
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Posiciones de la Copa de Naciones CSIO Piazza di Siena 2026
- México (4 penalizaciones) - 216.55 (desempate: 0-45.91)
- Alemania (4 penalizaciones) - 213.89 (desempate: 4 - 39.99)
- Gran Bretaña (8 penalizaciones) - 215.70
- Italia (12 penalizaciones) - 209.42
- Bélgica (16 penalizaciones) - 211.36
- Brasil (16 penalizaciones) - 212.20
- Estados Unidos (20 penalizaciones) - 212.05
- Irlanda (28 penalizaciones) - 216.40
México vence a Alemania
El equipo de México se coronó en un intenso desempate ante Alemania. El que se puso las esperanzas del país en hombros fue Patricio Pasquel, quien montó a Chakkalou PS, para completar un recorrido de 45.91 segundos sin penalizaciones.
Por parte de Alemania el elegido fue el experimentado y galardonado Rihard Vogel, montando a Gangster Montdesir, quien tuvo un recorrido de 39.99 segundos con cuatro penalizaciones, lo que ayudó a la coronación mexicana.
Para completar el podio estuvo Gran Bretaña, que tuvo ocho penalizaciones y logró estar delante de Italia, que culminó en cuarto lugar. Siguieron en la clasificación Bélgica y Brasil.
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