Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 29 de marzo 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México sale eliminado de la competencia, luego de que no supere la prueba por la permanencia en el programa.

Antes de la eliminación estelar, los deportistas van a enfrentarse en un reñido duelo por la Supervivencia, se trata de la tercera y última de la semana, con la que se definen quienes son los que van a la eliminación.

¿Quién sale eliminado hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México es César Villaluz, del equipo rojo, quien no superará la prueba y tendrá que despedirse de su primera temporada en el reality show deportivo más importante de la televisión mexicana.

Sin embargo, los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas tienen que salir a dar su mejor esfuerzo en la supervivencia, los rojos quieren volver a ganar para mandar a puros azules a que se eliminen entre ellos, pero los de la escuadra celeste ya no quieren perder las gente de sus filas.

Según las filtraciones, este domingo la Supervivencia la gana el equipo azul, lo que significa que habrá un duelo cruzado y van a ir dos azules y un rojo a la eliminación.

Del lado de los azules los que van al duelo de eliminado son Koke Guerrero y Adrián Leo, mientras que del lado rojo va César Villaluz.

El primer enfrentamiento será entre Koke y Leo, ellos tienen que competir y el que gana sería Koke, es decir, que el perdedor y el que tiene que luchar por su permanencia es Leo, quien se enfrentará a Villaluz en el desafío final para ver quien se queda si ´él o