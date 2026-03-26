Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 26 de marzo 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la Villa 360, los deportistas buscan quedarse con el mejor lugar para descansar y recuperarse en los intensos juegos que hay todos los días en el programa.

Antes de la competencia estelar por la Villa 360, los participantes van a tener otro juego con un gran premio, por el cual los deportistas van a salir a dar todo para llevarse esta increíble recompensa.

¿Quién gana la Villa 360 hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el equipo que gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, no hay información confirmada, por lo que los seguidores tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero ganador de esta noche.

Los fans consideran que los rojos ganarían porque se ven más fuertes, de ser así les daría para arriba a la escuadra escarlata, quienes han mantenido la confianza y han logrado sacar un azul el domingo pasado y no fue cualquier azul, sino que fue una leyenda: Doris del Moral.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos se sienten con más confianza para darle una buena batalla a los azules, en la semana ellos se han mostrado más seguros.

Además, de que el equipo celeste se ve en problemas internos que les va a afectar su rendimiento. Por ejemplo, en la competencia de hoy Valery Carranza comete un error muy grave, ya que al pasar en el circuito se le olvió recoger la banderita para poder avanzar y se tuvo que regresar.

Este momento fue de gran tensión, ya que Koke Guerrero fue de los primeros que reaccionó a este hecho, sobre todo porque él no quiere a Valery y menos porque ella eliminó a Doris.

Así que este momento solo va a endurecer las diferencias entre los azules, las cuales se dejaron ver en contra de Valery desde el domingo.