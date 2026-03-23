Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo 2026?

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias para reclamar el territorio: la Villa 360, el mejor lugar para descansar.

Los participantes vuelven a los circuitos, luego de la intensa eliminación del domingo, en la que Doris del Moral Rosique, leyenda del programa, abandonó la competencia.

Antes del juego estelar, los atletas compiten por una ventaja que les da beneficios rumbo a la eliminación de la semana el próximo domingo.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón?

De acuerdo con los fans, el ganador de hoy de Exatlón México sería el equipo rojo, sin embargo, los spoilers no han sido certeros esta temporada por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador.

Lo más lógico es que ganen los rojos, ya que después de haber sacado a una leyenda del programa les daría más confianza y seguridad, la cual han perdido en varios momentos del juego por haber perdido competencias importantes.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que los azules vuelvan a ganar la Villa 360, pero la salida de Doris generó un gran impacto emocional en los azules.

Evelyn Guijarro es una de las más afectadas, ya que Doris era su amiga cercana en el juego, por otra parte Koke Guerrero no aguanta a Valery y menos sabiendo que de quedó ella y no Doris, Koke no ha ocultado que no le cae bien Valery así que según los fans los azules le harán la vida imposible a Valery, pero ahora falta que ella se deje.

Sin embargo, esto ha dejado ver las diferencias y fricciones que hay en los azules que les va a afectar en su rendimiento.

Por otra parte, Mati Alvarez regresa al programa y los fans y sus compañeros esperan su reacción al enterarse de todo lo que ha sucedido en su ausencia.