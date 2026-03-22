Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 22 de marzo 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México será eliminado de la competencia, tras no superar el desafío y abandonará el juego a pocas semanas de que se a cerque la gran final.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar, los participantes tienen que disputarse la última supervivencia de la semana, con la que se definen a los tres atletas que van a ir por su permanencia.

¿Quién sale eliminado de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Doris del Moral, del equipo azul, una eliminación inesperadas por parte de los azules, pero también por parte de los fans que apoyan a esta escuadra.

Sin embargo, cabe recordar que los spoilers de la temporada no han sido muy certeros, por lo que los seguidores del programa tienen que esperar a que se transmita completo el episodio de hoy para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los atletas de Exatlón México van a salir a dar todo durante la competencia para definir la triada del duelo de eliminación. Según los spoilers el equipo que gana la Supervivencia de hoy es el equipo rojo, por lo que serán tres mujeres azules las que vayan a defender su permanencia en el programa.

Las tres atletas que van a ir al duelo de eliminación serán: Doris del Moral, Valery Carranza y Katia, ellas se van a disputar su puesto en el reality show deportivo más importante de la televisión mexicana.

Se prevé que haya un impactante duelo de eliminación este domingo, sobre todo porque se espera la salida de una de las leyendas del reality show, quien ha estado desde la temporada uno en el programa y aunque ella se ha esforzado mucho, no ha podido llegar a la final, es algo que en las temporadas anteriores le causaba frustración a Doris.