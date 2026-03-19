Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 de hoy 19 de marzo 2026?

Los atletas de Exatlón México compiten por el territorio: la esperada Villa 360, el mejor lugar para descansar en el que todos quieren estar para recuperarse de las intensas jornadas de los juegos.

Antes de la competencia estelar, los participantes tendrán un juego previo en el que demostrarán su poderío previo a llegar a disputarse la Villa 360, antes la Fortaleza.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy de Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, como los spoilers no han sido certeros en toda la temporada los seguidores del reality show deportivo tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador.

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Los azules buscan defender y quedarse una semana más, mientras que los rojos quieren recuperarla, ha sido la temporada que más tiempo ha pasado la escuadra escarlata en las barracas.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los rojos están haciendo un análisis de las competencias y es que el Mono osuna está molesto porque han perdido todas los juegos de experiencias, el que más les dolió fue haber perdido la cena de Navidad con sus familiares en diciembre y recientemente otro que causó muchas frustración entre los participantes rojos fue que no consiguieron ir a un juego de beisbol de leyendas al estadio, pero se les han ido todos y tienen que ajustar el equipo para poder ganar juegos importantes.

Los azules saben que los rojos se quedaron con las ganas de ir a este juego y que haber perdido estos premios afecta a los rojos emocionalmente.

Así que puede que los rojos tengan un ajuste en su equipo para poder recuperarse que bastante trabajo les ha costado salir adelante en esta temporada. Pueden sorprender y llevarse la Villa 360.