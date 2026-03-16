Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 16 de marzo 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de hoy 16 de marzo de Exatlón México

Los atletas de Exatlón México regresan a las competencias, luego de la intensa eliminación que se vivió el domingo con la salida de Ernesto Cázares.

Este lunes los deportistas vuelven con los ánimos cambiados tras la eliminación, pero también con energía renovada para participar en el primer juego de la noche y posteriormente ir al duelo estelar por la Villa 360.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de hoy en Exatlón México sería el equipo azul, sin embargo, los spoilers de esta temporada no han sido muy certeros, por lo que los seguidores tienen que esperar a que se transmita el capítulo completo para conocer al verdadero eliminado de esta noche.

Pues los rojos tienen una gran posibilidad de ganar hoy en Exatlón México sobre todo porque ellos han dominado las competencias en la última semana y la muestra fue que se llevaron las Supervivencias y obligaron a los azules a eliminarse entre ellos.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los azules de Exatlón México están tristes por la salida de Ernesto Cázares, quien era uno elemento importante en esta temporada, logró prepararse para esta edición y llegó muy lejos, a diferencia de otras temporadas en las que siempre salía eliminado en las primeras semanas.

Doris del Moral y él son mejores amigos, así que la más afectada por la salida de Ernesto es ella, por otra parte los azules querían a Ernesto por la energía que aportaba al equipo y la motivación.

Los rojos se van a burlar de los azules por la salida de Ernesto, sin embargo, los celestes también lo han hecho cuando se va un integrante de la otra escuadra.

La competencia cada vez se va a poner más cerrada porque ya se acercan las últimas semanas del juego y todos quieren quedarse para ser finalistas y llevarse el gran premio millonario al final de la temporada.